Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Spinazzola super, Rrahmani la chiude! Politano graffia, conferma JJ
Milinkovic-Savic 6,5- Bravo a rallentare Noslin che si era trovato a tu per tu.
Di Lorenzo 7 - Mura col corpo il colpo di testa di Noslin. La sua capacità di movimento è fondamentale.
Rrahmani 7,5 - Bel duello con Noslin. Perfetto il suo colpo di testa sul calcio di punizione di Politano che porta la gara sul 2-0. Una certezza assoluta. . Dal 77’ Buongiorno 6 -. Entra nel finale convulso.
Juan Jesus 7 - Ancora titolare ed ancora positivo il brasiliano, che in questo momento conferma di essere intoccabile per gli equilibri di Conte.
Politano 7,5 - Scatenato, non riescono a tenerlo e mette tanti palloni interessanti. Uno di questi viene sfruttato alla grande da Spinazzola. Perfetto anche sull’assist per Rrahmani.
Lobotka 7 - Utilissimo, come al suo solito, nel togliere le linee di passaggio alla squadra di Sarri. Per il resto, gestisce con la sua grande capacità di leggere le situazioni.
McTominay 6,5- Duella su ogni pallone e mette qualità alla manovra. Cerca il gol con insistenza, ma non trova la mira giusta.
Spinazzola 7,5 - All’Olimpico segna: dopo la Roma, segna anche contro la Lazio con un inserimento perfetto. A tratti davvero difficile da contenere. Dal 77’ Gutierrez 6 -. Funzionale.
David Neres 7 - Sgasa e non lo prendono. Grandissima giocata sul finire del primo tempo, con Elmas che si stampa sulla traversa. Esce per un infortunio che tiene tutti col fiato sospeso. Dal 69’ Mazzocchi 5 - Grande applicazione, mette un gran pallone con Elmas. Peccato per il rosso.
Elmas 6,5 - Molto determinato, stampa sulla traversa un colpo di testa che avrebbe meritato più fortuna. Dal 86’ Lang sv.
Hojlund 6,5- Molto mobile, fornisce sempre lo scarico ai compagni. Cerca il gol con qualche giocata individuale. Servito non sempre alla perfezione. Dal 86’ Ambrosino sv.
Conte 8- Una gara dominata, un’altra ancora. Il suo Napoli spazza via la Lazio senza nemmeno accorgersene.
