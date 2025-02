Live Lazio-Napoli 1-1 (6' Isaksen, 12' Raspadori): la pareggia il Napoli!

18' - Punizione in favore della Lazio

17' - Fuochi d'artificio in questo inizio di gara, un gol per parte in meno di 15'.

12' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!! Raspadori e Lukaku duettano perfettamente sfruttando l'errore di Provedel e pareggiano i conti! Napoli cinico, Provedel sbaglia il rinvio, Raspadori chiede e ottiene l'uno due con Lukaku e lascia partire un mancino che buca lo stesso portiere della Lazio!

11' - Primi affacci del Napoli, Di Lorenzo recupera il pallone ma il cross è sbilenco

8' - La Lazio sta dominando la gara, Napoli impaurito in questo avvio e tantissimi errori in mezzo al campo.

6' - GOL DELLA LAZIO! Isaksen caccia dal cilindro un gol clamoroso: Rrahmani sbaglia il rilancio di testa, l'esterno della Lazio raccoglie il pallone e violentemente batte Meret con un tiro pazzesco.

6' - Solo Lazio in questo avvio, possesso palla e ritmo. Il Napoli attende.

5' - Pericoloso Nuno Tavares dal calcio di punizione, chiude Meret in corner

4' - Punizione sui 16m per la Lazio, fallo di McTominay su Isaksen

1' - Possesso palla della Lazio e grande pressing azzurro in questi primissimi minuti di gara.

18.00 - Inizia la gara!

17.58 - Scambio di abbracci e saluti tra i calciatori, squadre in campo

17.55 - Squadre pronte all'ingresso in campo

17.16 - Inizia a riempirsi l'Olimpico

17.00 - Le formazioni ufficiali!

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

16.41 - Squadre arrivate all'Olimpico: a breve le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 25ª giornata di Serie A contro la Lazio di Marco Baroni. Gli azzurri sono reduci da due pareggi contro Roma e Udinese, dunque l'Inter è adesso a -1 e bisognerà difendere il primato in classifica. Non aiutano di certo le notizie dall'infermeria: dopo Olivera e Spinazzola si è fermato pure Neres, emergenza totale sulla corsia sinistra. Dall'altro lato, i biancocelesti stanno conducendo un'ottima stagione: con il nuovo tecnico sono al quarto posto in Serie A e già qualificati agli ottavi di Europa League. Reduce inoltre da due vittorie di fila, la squadra di Baroni è un avversario durissimo che ha già sconfitto il Napoli due volte in questa stagione: ora, all'Olimpico, c'è il dovere di rispondere.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve ridisegnare la formazione a causa degli stop di Olivera, Spinazzola e soprattutto Neres. Il tecnico sembra orientato a cambiare modulo: si va verso il 3-5-2. In porta Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Buongiorno ai lati con al centro Juan Jesus. A centrocampo sulle corsie Di Lorenzo a destra ed a sinistra o viene adattato Politano o tocca a Mazzocchi, in mezzo confermati Anguissa-Lobotka-McTominay. Per affiancare Lukaku in attacco, Raspadori è favorito su Ngonge e Simeone. Da scartare l'opzione Okafor: non è in condizione per giocare dal 1'.

Le ultime sulla Lazio

Marco Baroni deve fare i conti con le assenze di Patric, Hysaj e Vecino, mentre Dia recupera ma solo per la panchina. Nel 4-2-3-1 sarà Provedel a difendere i pali, in retroguardia la coppia Gila-Romagnoli con Marusic e Tavares sulle corsie laterali. In cabina di regia agirà Rovella coadiuvato da Guendouzi. Batteria di trequartisti composta da Isaksen e Zaccagni larghi, in mezzo Pedro più di Dele-Bashiru; il centravanti è Castellanos.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale di Lazio-Napoli, anticipo delle ore 18:00 valevole per la 25esima giornata di serie A!