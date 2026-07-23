Live Manna in conferenza: "Dobbiamo rientrare, ultimi 2 anni abbiamo sforato! Buongiorno? Colti di sorpresa! De Bruyne fa parte del progetto. Zeballos? Se ci aspetta..."

vedi letture

Potrete seguire la conferenza stampa di Giovanni Manna in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale

Grande attesa per le parole di Giovanni Manna. Oggi alle ore 16:00 sarà in conferenza il d.s. azzurro che dunque tratterà con la stampa tutti i temi relativi al calciomercato del Napoli. Potrete seguire le sue parole su Tuttonapoli.net e live su Radio Tuttonapoli che vi offre un ricco palinsesto e dirette live dalle 8 fino alle 20 con collegamenti con il Trentino.

16.00 - Inizia la conferenza stampa

Dopo l'infortunio di Buongiorno e l'infiammazione cronica di Beukema, ragionate su un altro difensore dopo averci provato per Gila? Allegri ha indicato Gatti?

"L'infortunio di Alessandro ci ha colto un po' alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall'anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo valutando, è un'assenza pesante, per noi è un elemento di primo livello, aspettiamo Beukema, ma non abbiamo fretta. Gila è un giocatore forte, monitoriamo sempre il mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine".

Con Allegri è cambiato molto. Su cosa dovrete lavorare maggiormente? Nella gestione quotidiana del gruppo?

"Il confronto è quotidiano, si vive in simbiosi, 24h. Il mister è motivato, concentrato, arriva dopo un anno in cui per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando. Sulla gestione e la metodologia... spettano al tecnico. Ognuno ha la sua, inutile fare paragoni col passato, il mister è concentrato, sta conoscendo sempre di più la squadra, aspettiamo i nazionali, sono fuori giocatori importanti e aspettiamo anche Olivera che ha fatto quel ruolo e valuteremo".

Uno esce ed un altro entra? Questa è la regola e dura tutto il mercato? Si rischia di depotenziare gli obiettivi?

"I reali obiettivi non cambiano, non si depotenzia tutto. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo e non è semplice perché il mercato in Italia è fermo a parte la Fiorentina che ha fatto buoni investimenti. La qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Si devono prendere calciatori per portare eventualmente un valore aggiunto alla squadra e che è già un valore importante. L'anno scorso è stato complicato, ma siamo tranquilli, faremo delle scelte anche perché siamo in tanti. Il mister sta valutando".

Lukaku, Anguissa che ha un solo anno di contratto e Milinkovic. Sono i tre di cui si parla di più sul mercato.

"Aveva un'opzione che abbiamo esercitato, Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto, non vedo necessità per negoziare, poi ne parleremo, ma non è in uscita. Insieme a lui decideremo, è un giocatore fondamentale, l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e all'inizio era stato determinante. E' uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e la direzione. Lui è intelligente, molto, non credo ci saranno problemi. Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. Milinkovic? L'allenatore sceglierà la gerarchie e poi vedremo".

De Bruyne arriverà il 5, avete già avuto un contatto? La decisione è vincolante per il mercato.

"Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per 2 anni più un'opzione, l'anno scorso s'è fatto male, fino a quando c'era è stato utile, non vedo necessità per dire cosa deciderà. Quando firmano, firmano, poi la società decide cosa si fa. Kevin è del Napoli, il mister non ha parlato con nessun giocatore prima, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti. Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi. Ci portiamo dietro degli strascichi, sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c'è problema. Fa parte del progetto, non c'è niente da decidere".

Ha detto che avete sforato, ora investimenti per riequilibrare?

"Abbiamo investito, potevamo e possiamo, siamo un club sano, le due cose non si scontrano, ma ci sono parametri da rispettare, avete visto a gennaio con un mercato a saldo zero, prendendo anche due buoni calciatori. C'è un equilibrio internazionale dettato dall'Uefa, in questo momento abbiamo un parametro che è più alto e dobbiamo rientrare e dimostrare che lo stiamo facendo. Equilibrio e squadra forte, non è facile ma ci proviamo. Il costo rosa è formato da ingaggi, ammortamenti e oneri accessori, non sono solo gli ingaggi, basta venderne uno e se è in ammortamento togli ammortamento e salario".

Zeballos circola da mesi, è un vostro obiettivo prima della scadenza di dicembre? Quali uscite servono per prenderlo?

"Mi piace, ha interrotto un percorso importante per degli infortuni, un giocatore forte, come altri che noi trattiamo negli ultimi 6-8 mesi, fa parte del gioco. Poi le dinamiche del mercato cambiano e ti possono condizionare. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo, altrimenti no, se ci aspetteranno lo aspetteremo... lui come tanti altri, poi fa tanto rumore perché è del Boca ed è in scadenza. Noi siamo fermi come vedete, e c'è questa situazione di Buongiorno che un po' di apprensione ce la crea".

Vice-Di Lorenzo era la prioriorità, ora? Sembrava pronto Favasuli.

"C'è il tormentone da quando sono arrivato, Pasquale in rosa ha dimostrato che è un calciatore ed un uomo importante per la squadra, sicuramente abbiamo lavorato per una simulazione. Non dimenticate che c'è una lista e bisogna fare scelte, non possiamo permetterci di lasciare giocatori fuori, non possiamo permettercelo e non è corretto pagare un elemento a vuoto. Favasuli è un prospetto interessante, come altri, rispetta i nostri parametri, abbiamo in quella posizione uno dei più importanti per noi e per la nazionale che di solito gioca tante partite e dobbiamo essere attenti nelle decisioni. Non sono sicuro faremo, se lo faremo sarà a fine mercato".

E' la sessione più complicata per lei?

"Lo sono tutte, per un motivo o per un altro. Nel primo anno abbiamo cercato di consolidare il gruppo, comprando giocatori titolari, a fine sessione ne arrivarono 4. L'anno scorso l'abbiamo allungata per necessità oggettiva, avremmo avuto altrimenti grossi problemi ed anche ringiovanito, l'anno scorso il più vecchio un '98 Beukema, poi 2000, 2002, 2003, quest'anno poteva essere un anno per investimenti più giovani ma faremo di necessitù virtù. Tutte sono complicate, l'anno scorso 9 acquisti e voi avete detto che fu il migliore. Quest'anno aspetteremo, pensiamo di avere una squadra forte su cui lavorare e crescere".

Diretta testuale, video e radio dell'evento

Potrete seguire la conferenza stampa di Giovanni Manna in diretta testuale e video su Tutto Napoli, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le dichiarazioni del direttore sportivo. L'evento sarà trasmesso anche su Radio Tutto Napoli, con approfondimenti e commenti dedicati per non perdere neanche un passaggio dell'incontro con la stampa.