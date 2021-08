Le probabili formazioni di Napoli-Venezia: due dubbi per Spalletti, 7 assenti per Zanetti

Il lungo avvicinamento è finito. Il Napoli di Luciano Spalletti inizia il suo cammino contro il Venezia di Zanetti, tutto da scoprire in quanto neo-promosso ma anche per i tanti giocatori semi-sconosciuti arrivati dall'estero. Per gli ospiti un'attesa durata 19 anni (nell'ultima stagione in A, nel 2001-02, debuttarono perdendo 4-0 sul campo della Juventus). Gli azzurri potranno contare finalmente anche sullo stadio Maradona: ben oltre i 20mila gli spettatori presenti, ma la vendita proseguirà anche oggi raggiungendo probabilmente quasi la totalità del 50% dei posti dell'impianto.

STATISTICHE - Il Napoli ha vinto le ultime quattro gare d'esordio in Serie A e non infila cinque successi consecutivi al debutto stagionale nel massimo campionato dagli anni 1985-1989. Per il Venezia invece una sola vittoria nelle 12 gare d'esordio in serie A, addirittura nel 1940 contro l'Inter. Il Napoli inoltre ha vinto 26 delle ultime 29 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (l’ultimo pareggio risale all’agosto 2016, 2-2 contro il Pescara, proprio alla prima giornata).

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti senza Demme, Ghoulam e Mertens, ma recupera Lozano per la panchina. Pochi dubbi sul 4-3-3, essendo senza un incontrista per il 4-2-3-1, ed anche su Meret che sarà il titolare. Due i ballottaggi: il primo in difesa con Rrahmani che si gioca il posto con Manolas, al centro del mercato, per far coppia con Koulibaly mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno ai lati. In mediana l'altro dubbio: Fabian non al top è insidiato da Elmas per far parte del terzetto con Lobotka e Zielinski ed in attacco giochi fatti con Insigne, Osimhen e Politano.

LE ULTIME SUL VENEZIA - Zanetti senza gli squalificati Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca, l'infortunato Crnigoj e Busio ed Okereke per le pratiche burocratiche. Recupera l'esperto portiere Maenpaa, in difesa Caldara e Ceccaroni, a destra Ebuehi ed a sinistra Schnegg in ballottaggio con Molinaro. A centrocampo Peretz con Fiordilino (ma non è da escludere Tessmann) e Heymans ed in attacco Forte affiancato da Johnsen e Di Mariano, favorito su Sigurdsoon.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Ballottaggi: Fabian-Elmas 51%-49%, Manolas-Rrahmani 51%-49%

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. All. Zanetti

Ballottaggi: Di Mariano-Sigurdsson 60%-40%, Schnegg-Molinaro 55%-45%, Fiordilino-Tessmann 55%-45%

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Imperiale-Bercigli, IV: Cosso, VAR: Di Paolo AVAR: Peretti)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia. Diretta testuale su Tuttonapoli con ampio pre e post-partita