Le tre differenze con Napoli-Verona dello scorso anno

Uno a uno come nello scorso campionato, ma è stata un'altra partita condotta da un altro Napoli contro un altro Verona. Ci sono almeno tre differenze rispetto alla gara che aveva condannato gli azzurri all'Europa League al termine dell'ultimo campionato.

LA FORZA DEL VERONA

La squadra di Tudor gioca bene, segna, si diverte, pressa a tutto campo, marca a uomo, non concede varchi. Lo scorso anno la squadra di Juric giocò ugualmente bene ma in un momento della stagione in cui non aveva null'altro da chiedere al campionato. Quest'anno il Verona è in forma ed è reduce dalla vittoria sulla Juve. Il pari, che sembra un risultato deludente, va accettato con ottimismo, perché si è sofferto relativamente poco e la prestazione c'è stata. Certo, si poteva fare di più, ma non sarà facile per nessuno contro questa squadra.

L'EMERGENZA DIFESA

Manolas affiancava Rrahmani (che segnò) nella gara dello scorso anno, in questa stagione c'era Juan Jesus al posto di Koulibaly, assente in entrambe le partite. L'ex Roma si è comportato bene e ha giocato con attenzione con diversi interventi decisivi e pulizia negli interventi. C'era un po' di timore per l'assenza di KK, ma JJ è riuscito a sostituirlo degnamente. Certo, ci fosse stato sia allora che ieri Koulibaly...

SPAURACCHIO SIMEONE

Kalinic, che era titolare lo scorso anno, non vale Simeone. L'attaccante argentino è in un ottimo momento di forma, ha segnato ancora, poi il Napoli - dopo l'errore sulla sua rete - è stato bravo ad arginarlo. Non da sottovalutare la sua prova e le difficoltà avute, gol a parte, contro la difesa del Napoli.