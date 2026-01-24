Le ultime sui convocati di Conte: due ceduti ed altri due messi in stand-by

Sempre meno calciatori a disposizione per Antonio Conte ed il Napoli che domani alle ore 18.00 proverà a battere la Juventus con gli uomini contati. Esclusi Lucca e Lang, Conte ritrova Romelu Lukaku. Il belga andrà in panchina. Sconosciuto il destino di Marianucci e Ambrosino, messi in stand by dal tecnico azzurro. Dall’elenco dei convocati potrà mancare anche il loro nome questo pomeriggio.

Forti i dubbi su Anguissa e Meret: molto probabile la presenza dell'estremo difensore friuliano, molto meno probabile quella del camerunese ancora alle prese con il dolore alla schiena persiste. Da verificare le condizioni di Spinazzola alle prese con delle noie al ginocchio. Una speranza di avere in panchina anche Giovane resiste: oggi farà le visite a Roma, ma il tempo scorre e si capirà poi se il brasiliano ci sarà. A riportarlo quest'oggi è il quotidiano Il Mattino.