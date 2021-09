Leicester a rischio per Koulibaly, Osimhen e Ospina! Per legge non potrebbero giocare, i dettagli

Oltre alla Juventus, la preoccupazione del Napoli in vista del rientro dei sudamericani è anche per la partita contro il Leicester, esordio dei gironi di Europa League. In Inghilterra, infatti, sono obbligatori per legge dieci giorni di quarantena per chi rientra dal Sud America e da alcune zone dell'Africa, ovvero le famose zone rosse. Dunque Koulibaly, Osimhen e Ospina non avrebbero il tempo per essere in campo nell'esordio europeo del 16 settembre. In queste ore, scrive Tuttosport, sono frequenti i contatti tra il Napoli e la Uefa per risolvere questo problema.