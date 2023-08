Lindstrom, firma da ADL e poi da Garcia senza aspettare il tweet: Rudi ha in mente due ruoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta dei prossimi passi dell'esterno danese.

"Jesper Lindstrøm è arrivato ieri sera a Fiumicino, stamattina sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi farà un salto a via XXIV Maggio per salutare Adl e firmare il contratto, non aspetterà il tweet e senza mai fermarsi, perché qua si va di fretta, raggiungerà Castel Volturno". L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta dei prossimi passi dell'esterno danese.

"Lo aspetterà Rudi Garcia che ha già ben in testa cosa farne, un esterno o se serve una mezzala, perché chi ha quei piedi e quell’estro è in grado di assecondarne (quasi) qualsiasi esigenza: per ora, se ne starà a capire il Napoli, poi s’accorgerà - e dipenderà soprattutto da Lozano - quale sia la scelta ultima ma non definitiva".