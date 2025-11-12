Infortunio Anguissa, Sky: "Torna subito a Napoli per gli esami! Prime indiscrezioni"

Oggi alle 14:30Zoom
di Fabio Tarantino

Novità su Frank Zambo Anguissa dopo l'infortunio in nazionale, altra tegola in un momento già complesso per il Napoli dopo la sconfitta di Bologna. Secondo la redazione di Sky Sport la noia al flessore è la prima diagnosi che emerge dal ritiro del Camerun. Il Napoli, però, ha chiesto alla sua nazionale di farlo rientrare per la risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio. Ore di attesa, dunque, per capire realmente come sta il giocatore e soprattutto quali saranno i suoi tempi di recupero e quante partite, nel caso, sarà costretto a saltare. Senza di lui, ora sono dieci giocatori del Napoli in Nazionale. Ecco i loro impegni:

Giovedì
Elmas: ore 18 Macedonia-Lettonia (amichevole)
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: ore 20.45 Moldova-Italia

Venerdì
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda 

Sabato
Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia
Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo
McTominay: 20.45 Grecia-Scozia 

Domenica
Olivera: ore 2Messico-Uruguay
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia 

Lunedì
Lobotka: 20.45 Germania-Slovacchia
Lang: 20.45 Olanda-Lituania

Martedì
Elmas: 20.45 Galles-Macedonia
McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca 
Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera

Mercoledì
Olivera: ore 1 Usa-Uruguay (amichevole)