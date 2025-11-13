Marino: "Involuzione Napoli per motivi gestionali. Conte deve fare più un lavoro psicologico"

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli e tra le altre anche di Udinese e Atalanta, ha parlato a Tuttomercatoweb: "Il Napoli è in un momento di involuzione, ma non per motivi tattici o altro. A mio parere i motivi sono di natura gestionale. L'alchimia tra i vecchi che hanno vinto e i nuovi non si è ancora creata del tutto. La squadra di Bologna, a mio parere inguardabile, dava la sensazione di una compagine disunita. Non un corpo unico dove ognuno corre per l'altro. E poi la condizione fisica m'è parsa precaria".

Come ha letto le parole di Conte ("Non voglio accompagnare il morto")?

"Una dichiarazione molto forte. Capisco il significato, però è una dichiarazione che lascia il tempo che trova. Il Napoli è andato a Bologna da primo in classifica e più che pensare a discorsi così lugubri, Conte ha tutte le qualità di condottiero per ricompattare il gruppo. Il pubblico lo aiuterà sicuramente. E lui deve fare più un lavoro psicologico".

Qualche agente s'è lamentato per i carichi di lavoro...

"I calciatori devono ricordarsi che grazie ai metodi di Conte hanno vinto uno Scudetto dopo un decimo posto che aveva umiliato tutta la tifoseria napoletana e che aveva fatto dimenticare in fretta l'annata favolosa precedente. Si sa che Conte fa allenare a ritmi intensi e c'è poco da lamentarsi perché poi i ritorni economici e d'immagine di questo lavoro ripagano ampiamente".