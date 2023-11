Lindstrom salta sicuramente Atalanta, Real e Inter: svelati tempi di recupero

In attesa di avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Osimhen, per Walter Mazzarri si riducono le opzioni in avanti

In attesa di avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Osimhen, per Walter Mazzarri si riducono le opzioni in avanti. Jesper Lindstrom non sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo, in programma domani alle 18. Il calciatore è tornato infortunato dagli impegni con la nazionale danese. In seguito ad un trauma distorsivo rimediato nell’ultima sfida contro l’Irlanda del Nord, gli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro.

Per questo motivo Lindstrom ha iniziato le terapie e un percorso di lavoro personalizzato, diviso tra palestra e piscina. Il suo recupero è previsto tra almeno 10-15 giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.