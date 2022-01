LIVE - Bologna-Napoli 0-1, la sblocca Lozano dopo 20': primo tempo in corso

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

34' - Soriano si inserisce su un pallone di Svanberg, Meret in uscita chiude lo specchio la palla carambola sul bolognese e termina sul fondo.

32' - Contropiede del Napoli, Elmas cambia gioco per Lozano anticipato da Svanberg che di testa appoggia all'indietro a Skorupski.

27' - Mancino da fuori area di Hickey, palla comoda per Meret che blocca al centro della porta.

25' - Il Napoli fa girare bene la palla ed è padrone del campo.

20' - LOZANO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Gran palla di prima di Zielinski di prima a sinistra per Elmas, il macedone punta un avversario e mette al centro, velo di Mertnes, arriva di prima Lozano che di sinistro la mette nell'angolino alla destra di Skorupski

19' - ZIELINSKI! Il polacco parte palla a piede e dal limite calcia di sinistro, palla deviata in angolo.

17'- Su un calcio piazzata Elmas pizzica di testa a centro area e poi Di Lorenzo, in posizione di fuorigioco, sfiora anche lui di testa.

15' - Viola entra in ritardo su Elmas, punizione da fuori area per il Napoli. Spalletti protesta per un precedente fallo su Lozano e l'arbitro Marinelli va a colloquio con il tecnico azzurro.

10' - Il Napoli fa la partita e tiene palla nella metà campo del Bologna.

5' - LOZANO! Fabian scodella al centro una palla d'oro per il Chucky che stoppa di petto e calcia in porta a botta sicua, ma Skorupski compie un miracolo e salva in angolo.

3'- Cross di Di Lorenzo bloccato dalla scivoata di Hickey sulla linea di fondo, proteste del Napoli per un tocco di mano dell'esterno felsineo, ma per arbitro e Var è tutto ok.

2' - Azione personale di Zielinski, tiro da fuori rimpallato dalla difesa rossoblù.

18.32 - Partiti!

18.27 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, il Napoli torna in maglia azzurra.

18.15 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato nel prepartita di Bologna-Napoli ai microfoni di DAZN: "Mi fa piacere avere quasi sempre la mia rosa a disposizione. Dalla qualità di tutta la rosa si può venire fuori come squadra forte. Il recupero di Zielinski e Osimhen è importante anche per le loro caratteristiche uniche. Averli oggi con noi dà serenità a tutta la squadra.

Mihajlovic ha detto che tifa per il Napoli nella corsa scudetto

"Facile avere un rapporto con lui. Dice sempre quello che pensa. Se lui simpatizza per noi e per la città di Napoli vuol dire che è una persona intelligente. Napoli merita la simpatia delle persone. Lui è un allenatore bravo, ha valutato che abbiamo una rosa forte e noi ricambiamo la sua stima. Sinisa ha portato il Bologna a un livello ottimo e gli faccio i complimenti".

18.00 - Ospite dei microfoni di DAZN nel prepartita di Bologna-Napoli Sinisa Mihajlovic, tecnico dei felsinei, ha analizzato i temi della gara: “Tifo Napoli? Sì può dire che sia insolito che faccia il tifo per il Napoli nella corsa scudetto visto dove ho lavorato in precedenza. Ma ho simpatia per questo club: spero solo che oggi non vinca il migliore”.

17.20 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli, uno dei posticipi in campo in questo lunedì di campionato. Luciano Spalletti apporta diversi cambi di formazione rispetto all'undici scelto per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. A cominciare dal rientro immediato di Zielinski sulla trequarti, ma non per far rifiatare Mertens come si credeva: c'è Dries in attacco, è Petagna che va in panchina. Così come Politano, a cui vengono preferiti Lozano ed Elmas sulle fasce d'attacco. Rientra anche Mario Rui, al pari di Fabian.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Hickey; Soriano, Arnautovic, Sansone

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens.

Quasi certamente non sarà titolare, ma è altrettanto sicuro che come minimo uno spezzone di partita lo disputerà. E Bologna gli porta molto bene. Dries Mertens dovrebbe partire dalla panchina stasera al Dall'Ara, per poi subentrare e provare a migliorare il suo record di gol. E di gol, al Bologna, ne ha già segnati molto: ben 11, in appena 14 precedenti contro i felsinei. Insomma, quando 'Ciro' vede rosso(blù) si scatena davvero.

Piotr Zielinski è arrivato ad ora di pranzo a Bologna. Questa mattina il polacco era partito dalla stazione di Afragola per raggiungere in compagni in vista della sfida del tardo pomeriggio al Dall'Ara, come spiegato ieri da Spalletti a causa dell'ok post-Covid.

Luciano Spalletti apporterà diversi cambi di formazione rispetto all'undici scelto per gli ottavi di finale di Coppa Italia con la Fiorentina. A cominciare dal rientro immediato di Zielinski sulla trequarti, per far rifiatare Mertens che andrà in panchina. Così come Elmas, rimpiazzato da Lozano a sinistra, con Politano a destra. Rientra anche Mario Rui. Queste le ultime di formazione di Sky Sport.

Il Napoli scende in campo a Bologna con l'obiettivo di cancellare l'eliminazione in Coppa Italia e consolidare il posto Champions. Il piazzamento tra le prime quattro - ed in questo senso gli azzurri possono allungare sull'Atalanta e tenere a distanza la Juventus - è l'obiettivo dichiarato del club e ieri ribadito anche da Spalletti in conferenza stampa nel tentativo di rasserenare l'ambiente all'ultima gara di un periodo di grande emergenza con tante assenze e gran parte della squadra spremuta o non in condizione: "Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione ed averli in condizione. Noi - le parole del tecnico in conferenza - nell'ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro rendimento crescerà, il futuro del Napoli sarà migliore ed abbiamo le potenzialità e la volontà di arrivare nelle prime quattro senza alibi".

