LIVE - Cagliari-Napoli, pre-partita: confermato Elmas, torna Hysaj a sinistra

17.30 - L'inviato a bordocampo per Sky Massimo Ugolini è intervenuto nella trasmissione Sky Calcio Show a proposito della formazione azzurra svelando che Insigne ha ancora un fastidio al ginocchio e quindi al suo posto Elmas: "Insigne ha provato fino a stamattina, ma ha ancora qualche problema al ginocchio, al suo posto Elmas"

17.10 - Iniziato il riscaldamento mentre si riempie lo stadio che sarà pieno per quella che da anni a Cagliari è la gara dell'anno.

16.54 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso conferma Ospina in porta, in difesa spazio alla coppia centrale Manolas-Maksimovic, come terzino sinistro riposa Mario Rui e c'è Hysaj. Demme in cabina di regia, al suo fianco Fabian e Zielinski. In avanti confermato Elmas dal primo minuto, a completare il tridente con Mertens e Callejon. Nel Cagliari out Mattiello, c'è Pisacane che torna a destra ed al centro quindi spazio per il giovane centrale Walukiewicz

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso

Il Napoli si ritrova di fronte Giovanni Simeone: contro gli azzurri ha trovato nell’aprile 2018 l'unica tripletta realizzata in serie A. Quest'anno dei sei gol realizzati, cinque sono arrivati alla Sardegna Arena. Il Cagliari dovrà fare attenzione invece a Dries Mertens: il belga ha preso parte a 11 reti nelle sue sette gare contro i sardi (9 reti e 2 assist), mentre Lorenzo Insigne - che raggiungerà con 256 presenze Bugatti al quinto posto per presenze in azzurro - è reduce da 3 gol e 2 assist nelle ultime 7 col Cagliari.

La gara d'andata potrà essere un'ulteriore motivazione per gli azzurri, finiti ko dopo una gara dominata in lungo ed in largo, capitolando sull'unica sortita offensiva del Cagliari (il gol fu anche l'unico tocco in area dei sardi nei 90 minuti) e da quel momento probabilmente iniziando la crisi che ha portato all'esonero di Ancelotti. Quel successo fermò una serie di 18 confronti senza vittorie per il Cagliari (5 pareggi e 13 sconfitte). Resta aperta la striscia vincente in Sardegna: il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte a Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0. Nelle ultime 8 interne, inoltre, i rossoblù hanno trovato un solo gol (di Nené, che risale al 2013).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari! Il Napoli a Cagliari per provare a scendere dalle montagne russe e trovare finalmente continuità. Dopo il terribile ko interno col Lecce è arrivata l'impresa di Milano, battendo l'Inter a domicilio con una gara di grande sacrificio e compattezza già vista contro Juventus e Lazio. Ora gli azzurri sono chiamati a trovare gli stessi equilibrati anche in gare con avversari minori, quando sono chiamati a fare la partita e sbilanciarsi. La trasferta di Cagliari dirà molto sul momento del Napoli ed anche sulle residue velleità di classifica per i posti europei. Il sesto posto resta ad appena quattro punti, con una vittoria si scalzerebbe il Cagliari, che da mesi vive una situazione difficile (non vince da 9 gare) dopo un ottimo inizio, e non solo viste le tante squadre in due punti.