LIVE - Crotone-Napoli, pre-partita: Gattuso lancia Petagna su un campo pesantissimo

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramata la formazione che scenderà in campo alle 18 contro il Crotone. Il tecnico azzurro sceglie di nuovo Ospina in porta e propone la coppia di centrocampo Demme-Bakayoko. In attacco spazio a Petagna centravanti con alle sue spalle Zielinski, a destra Lozano e a sinistra Insigne. Nel Crotone subito in campo dall'inizio il recuperato Benali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

16.45 - Giungono nuovi aggiornamenti da Crotone. Dopo il forte vento, sulla città calabrese è in corso un violento acquazzone: la partita dovrebbe essere giocata regolarmente e non ci sarebbe il rischio del rinvio come accaduto in Udinese-Atalanta.

16.00 - Maltempo anche a Crotone: preoccupano le condizioni atmosferiche per la gara delle 18 tra Crotone e Napoli. In queste ore la pioggia sta flagellando gran parte dell'Italia, all'Ezio Scida imperversano anche forti raffiche di vento che potrebbero condizionare la partita in programma nel pomeriggio.

Gattuso dovrebbe proporre diverse novità, a partire dai co-titolari a riposo in Europa League: Meret tra i pali, Manolas al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, a centrocampo Demme (Fabian non è al meglio) con Bakayoko e Zielinski mentre in attacco Lozano nel tridente con Insigne e Mertens, ma attenzione alla possibilità di vedere Petagna inizialmente al posto del belga.

Niente cali di concentrazione e vietato sottovalutare l'avversario, capace comunque di fermare Juventus e Torino: questo il messaggio del tecnico rivolto alla squadra. Il primo obiettivo è tenere alta l'attenzione della squadra, del resto lo richiedono tutte le gare di una Serie A resa più complessa proprio dalle tante piccole e neo-promosse come il Crotone che giocano un buon calcio, senza mai rinunciare come accadeva negli anni scorsi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Crotone-Napoli! Gattuso torna nella sua Calabria, per la prima volta da allenatore, per una gara che il Napoli non può sbagliare per tanti motivi: non perdere contatto con i primi posti in classifica, perché si gioca comunque contro l'ultima in classifica ed anche in prospettiva del match da dentro o fuori di giovedì con la Real Sociedad da approcciare con la massima fiducia.