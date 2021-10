LIVE - Fiorentina-Napoli, pre-partita: Spalletti lancia Lozano titolare

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

17.30 - Bella accoglienza per l’ex preparatore dei portieri viola Alejandro Rosalen Lopez, passato nel corso dell’estate al Napoli: al momento dell’ingresso degli estremi difensori azzurri sul campo per il riscaldamento. Rosalen Lopez è stato applaudito da alcune centinaia di tifosi viola, sparse per tutto lo stadio. Il preparatore ha risposto alzando le mani al cielo per ringraziare, battendosi anche il pugno sul cuore.

17.00 - Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli, match delle 18 valido per la settima giornata di campionato. Spalletti fa rifiatare Politano e si affida a Lozano per attaccare la linea alta della Fiorentina. A centrocampo Anguissa e Zielinski agiranno ai fianco del solito Fabian, con il polacco pronto ad alzarsi da sottopunta. In difesa rientra Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si confermato titolare in campionato Ospina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Italiano deve fare a meno ancora di Castrovilli e dovrebbe confermare l'undici delle ultime settimane. L'unico dubbio è legato a chi affiancherà Milenkovic al centro della difesa: in rialzo le quotazioni di Igor, più rapido per contrastare l'attacco alla profondità di Osimhen, in ballottaggio con Martinez Quarta. Per il resto Odriozola e Biraghi ai lati mentre a centrocampo Bonaventura, Torreira (favorito su Pulgar) e Duncan con la conferma del tridente Callejon, Vlahovic, Gonzalez, al rientro dopo il turno di squalifica.

Il tecnico - che intanto ritrova tra i convocati anche Ghoulam dopo Mertens - per affrontare i viola al massimo ha scelto l'undici titolare già prima della sfida con lo Spartak Mosca provando a preservarlo il più possibile. L'ha fatto intendere chiaramente con la spiegazione del cambio di Insigne al 40' ("devo pensare anche a Firenze") oppure nelle due gare di fila di Politano nell'ottica di avere Lozano dall'inizio a Firenze: un altro giocatore, oltre Osimhen, per attaccare al meglio la profondità sulla linea alta dei viola. A centrocampo è stato risparmiato il primo tempo ad Anguissa ed il secondo a Zielinski, che agiranno col solito Fabian, ed in difesa rientrerà Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si rivedrà Ospina, a tutti gli effetti balzato di nuovo davanti a Meret dopo l'ultimo infortunio.

Luciano Spalletti vuole voltare subito pagina. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha relegato ad episodico il ko contro lo Spartak Mosca, maturato con oltre un'ora di gioco in inferiorità numerica, dopo una prima mezz'ora di pieno controllo, ed ha evidenziato a più riprese le difficoltà del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il test probabilmente più difficile di questo inizio stagione dei partenopei e che può dire tanto sulle potenzialità degli azzurri che dovranno contenere un gioco propositivo fatto di linea altissima e pressing ultra-offensivo: "In ogni partita non c'è nulla di scontato, con lo Spartak ad esempio s'è passati dal pieno dominio a subirla totalmente dopo l'episodio del rosso. La Fiorentina è una grande squadra - ha proseguito - per me era più una sorpresa negli anni scors. Ora è allenata molto bene, ti viene addosso forte, da grande squadra, e servirà la forza del Napoli nella sua totalità".

