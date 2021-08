LIVE - Genoa-Napoli 0-0, primo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

3' - Lozano! Lobotka serve sulla fascia Di Lorenzo: cross morbido al centro dell'area, arriva il messicano che di testa manda di poco alto.

18.31 - Partiti

18.21 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo fiduciosi, la squadra è rimasta quasi intatta rispetto allo scorso anno, quando ha fatto un gran finale di stagione. Abbiamo preso Spalletti affinché possa dare qualcosina in più che ci è mancato lo scorso anno. Mercato chiuso? No, chiude tra due giorni. Siamo soddisfatti sempre. Abbiamo una squadra molto valida, sono rimasti tutti gli elementi più importanti e siamo quindi molto fiduciosi per il futuro".

Novità sul rinnovo di Insigne? "No".

18.14 - Caleb Ekuban, nuovo attaccante del Genoa, titolare oggi contro il Napoli, prima della sfida è intervenuto al microfono di Dazn: "I miei compagni mi hanno parlato tantissimo dei tifosi. La prima volta che ho giocato qui in Coppa Italia non c'era ancora tanta gente, voglio vedere oggi come sarà. Sono abituato a stadi caldi, venendo dalla Turchia, ma non vedo l'ora di provare questo. Noi pensiamo semplicemente a noi, vogliamo provare in tutti i modi a dare battaglia. Davanti si corre, proveremo a dare battaglia ai difensori. Per chi nasce in Italia poter giocare in Serie A è una grande occasione, finalmente ce l'ho e non vedo l'ora di godermi quest'avventura".

18.08 - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa è intervenuto al microfono di Dazn: "Cominciamo sempre con la palla da dietro, puntiamo a costruire il gioco. Questo è il nostro stile, provato fin dalla prima amichevole in ritiro".

18.00 - I nuovi acquisti del Genoa al Ferraris per assistere da vicino alla sfida con il Napoli. Vasquez, Caicedo e l'ex azzurro Maksimovic sono arrivati poco fa a Marassi. I nuovi arrivati in casa Genoa assisteranno in tribuna al match.

17.19 - Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Napoli, match delle 18.30 valido per la seconda giornata di campionato.

Spalletti, che deve fare a meno dello squalificato Osimhen squalificato, sceglie in avanti l'attacco leggero composto da Politano, Lozano e Insigne, col messicano e il capitano che si alterneranno da falso nove. A centrocampo, visti gli infortuni di Demme e Zielinski, scelte obbligate: Elmas e Fabian giocheranno ai lati di Lobotka. Nessuna novità dietro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret. Ounas è recuperato e con Petagna rappresenteranno i cambi offensivi per il secondo tempo.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani, Ekuban. A disposizione: Andrenacci, Masiello, Favilli, Melegoni, Behrami, Pandev, Bianchi, Buksa, Serpe, Agudelo, Portanova, Kallon. All.: Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Marfella, Zanoli, Gaetano, Petagna, unas, Palmiero, Rrahmani, Juan Jesus, Ospina, Malcuit. All. Spalletti

LE ULTIME SUL GENOA - Rossoblù scetenati in questi ultimi giorni, ma i 6 acquisti in dirittura d'arrivo non dovrebbero esserci, compreso l'ex Maksimovic che ha svolto le visite mediche e Vasquez che ha svolto 3 allenamenti. Spazio quindi ai superstiti della rivoluzione di Preziosi: davanti a Sirigu spazio a Biraschi, Vanheusden e Criscito; in mediana Sturaro (favorito su Rovella, non bene all'esordio), Badelj ed Hernani con Ghiglione e Cambiaso ai lati. In attacco Ekuban (favorito sull'ex Pandev) e Kallon, quest'ultimo che poi dopo la gara potrebbe anche partire in prestito e far posto a Caicedo.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti deve fare a meno di Osimhen squalificato, ma anche di Demme, Mertens, Ghoulam e Zielinski in infermeria. In mediana scelte obbligate, con Elmas e Fabian ai lati di Lobotka, mentre in attacco Lozano ed Insigne si alterneranno da falso nove con Politano a destra. Più remota la possibilità Petagna centravanti. Nessuna novità dietro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret. Ounas è recuperato e con Petagna rappresenteranno i cambi offensivi per il secondo tempo.

Il Napoli è di scena sul campo del Genoa, dove l'anno scorso rimediò una brutta sconfitta, per restare a punteggio pieno e poter avere poi dopo la sosta diversi giocatori fuori e probabilmente anche un rinforzo in mediana dal mercato. Di fronte ci sarà una squadra in costruzione, che attende le ufficialità di addirittura sei acquisti e vive l'ennesima rivoluzione, ma Ballardini già la scorsa stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli azzurri con la pressione alta.

