LIVE - Juventus-Napoli, prepartita: attesa per le formazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

18.30 - La redazione di Sky Sport ha riferito le ultimissime di formazione in vista della partita di questa sera tra Juventus e Napoli. In casa bianconera la buona notizia per Massimiliano Allegri è il recupero di Danilo, che comporrà la linea a 3 con Gatti e Bremer. A centrocampo Cambiaso sulla destra e Kostic a sinistra con McKennie e Rabiot al fianco del rientrante Locatelli. In attacco si viaggia verso la conferma di Vlahovic e Chiesa dal primo minuto. Walter Mazzarri dà spazio Natan a sinistra con Juan Jesus in coppia con Rrahmani. A centrocampo torna Zielinski dal primo minuto a far reparto con Anguissa e Lobotka. In attacco nessun dubbio: Osimhen riferimento centrale, mentre sugli esterni ci saranno Politano e Kvaratskhelia.

18.00 - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Napoli. Ha pensato alle due partite perse contro il Napoli l’anno scorso? “Non è che ho pensato alle ultime due partite dell’anno scorso, perché è un’annata diversa. Quest’anno siamo partiti in modo diverso e sappiamo che affrontiamo un Napoli forte”.

Ha visto qualcosa diverso nel Napoli con Mazzarri o è ancora troppo presto?

“No. È ancora troppo presto, poi il Napoli ha una struttura di giocatori che indipendentemente da come giocano hanno molta qualità”.

Un risultato positivo contro il Napoli sarebbe positivo perchè significherebbe allontanarli dalla vetta?

“È ancora troppo presto, in palio ci sono tantissimi punti. Io credo che in questo momento, bisogna pensare a fare una bella partita e a portare a casa il risultato positivo. Perché ci consentirebbe o di mantenere la distanza o di allontanare loro da noi”.

Sarà una partita particolare per Giuntoli come lo ha visto?

“L’ho visto molto sereno. Sicuramente per lui non è una partita come le altre perchè comunque dopo otto anni a Napoli non sarà semplice. Però l’ho visto abbastanza sereno”.

Gli scontri diretti quanto peseranno in questo campionato?

“Pesano, al momento, però i numeri dicono che le seconde 12 del campionato, rispetto alle prime 8, hanno fatto 17 punti in più dell’anno scorso”.

17.30 - Walter Mazzarri deve ancora fare a meno di Olivera e Mario Rui, spazio dunque a Natan a sinistra con Juan Jesus in coppia con Rrahmani. A centrocampo torna Zielinski dal primo minuto a far reparto con Anguissa e Lobotka. In attacco nessun dubbio: Osimhen riferimento centrale, mentre sugli esterni ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra. In casa bianconera la buona notizia per Massimiliano Allegri è il recupero di Danilo, che comporrà la linea a 3 con Gatti e Bremer. A centrocampo Cambiaso sulla destra e Kostic a sinistra con McKennie e Rabiot al fianco del rientrante Locatelli. In attacco si viaggia verso la conferma di Vlahovic e Chiesa dal primo minuto.

Statistiche: il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta (17) rispetto a quelli in casa (7) in questa Serie A: +10. La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo in Serie A (cinque), tra cui tre dei sei più recenti in casa; il Napoli invece è una delle tre che non hanno ancora trovato il gol da queste situazioni. Da un lato, il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni dopo recupero offensivo, 29; dall’altra, solo la Salernitana (sei) ne conta meno della Juventus (nove).

Il Napoli per interrompere la striscia di ko e invertire la rotta, la Juventus per continuare la rincorsa all'Inter. Inizia il countdown per uno scontro simbolo della Serie A tra due rivali storiche. Dal doppio successo azzurro dello scorso anno, di cui il roboante 5-1 al Maradona, sono cambiate tante cose. La Juventus entrava in tunnel buio anche per questioni extra-campo, mentre ad oggi sembra essere l'unica vera contendente con l'Inter per il titolo. Il Napoli sanciva la propria supremazia sublimata con lo Scudetto ritrovato dopo 33 anni, eppure pochi mesi dopo è già virtualmente fuori dalla corsa per il primo posto. Per i partenopei, dopo la gara con l'Inter è iniziato un altro campionato. Complice anche il calendario terribile dall'arrivo di Mazzarri, il Napoli è stato agganciato dalla Roma - che sfiderà il 23 dicembre - ed ha appena una lunghezza sulla Fiorentina da difendere per evitare di precipitare in classifica: prima di ogni altro discorso c'è da blindare l'obiettivo minimo del quarto posto senza dimenticare il passaggio agli ottavi di Champions da completare martedì in casa contro il Braga.

Buonasera amici di Tuttonapoli e benvenuti nella diretta testuale di Juventus - Napoli!