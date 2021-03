LIVE - Milan-Napoli, pre-partita: azzurri all'ultima spiaggia contro un Milan dimezzato dagli infortuni

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

19.35 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli posticipo della 27ª giornata di campionato. Difesa inedita per il Milan con Tomori ed il '99 Gabbia che sostituiscono Romagnoli e Kjaer, e Dalot giocherà al posto dell'indisponibile Calabria. Sulla trequarti torna in campo Calhanoglu, mentre Krunic prende il posto di Leao avanzato da punta per sostituire Ibra, Mandzukic e Rebic (in panchina). Nel Napoli Gattuso scioglie gli ultimi dubbi della vigilia. Confermato in porta Ospina, in difesa rientra Maksimovic, che sostituisce l'infortunato Rrahmani; sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo i due mediani sono di nuovo Fabian Ruiz e Demme, ancora preferito a Bakayoko. Confermati i quattro davanti: sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, centravanti Mertens, che vince il ballottaggio con Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Ennesimo infortunio per il Milan che paga i tanti impegni ravvicinati. Nella rifinitura di questa mattina, Simon Kjaer è apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League e dovrebbe aggiungersi agli indisponibili Calabria, Romagnoli, Ibrahimovic, Bennacer, Maldini e Mandzukic. Al suo posto questa sera troverà spazio al centro della difesa rossonera Matteo Gabbia. Il difensore classe '99 non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 dicembre 2020.

Il Napoli è chiamato ad invertire la rotta fuori casa se vuole conservare qualche speranza: a fronte di quattro vittorie di fila in casa, il rendimento esterno invece è il vero problema della squadra di Gattuso. Il pari col Sassuolo ha interrotto una striscia di 6 sconfitte consecutive in tutte le competizioni (Supercoppa, Verona, Genoa, Atalanta in campionato e Coppa Italia, Granada) ma l'ultimo successo risale al 10 gennaio (contro l'Udinese con Bakayoko allo scadere dopo una gara soffertissima) e con questo trend al momento è quasi impossibile essere ottimisti.

Rino Gattuso sfida il suo passato per tenere il Napoli in corsa per un posto in Champions. Il tecnico del Napoli a Milano si gioca tantissimo, forse tutto, considerando che davanti l'Atalanta va forte, la Juventus è praticamente impossibile immaginarla fuori e forse per riacciuffare la qualificazione bisognerebbe risucchiare nel gruppone proprio il Milan che però, nonostante le tante assenze, non ha dato cenni di cedimento ma - anche nella prestazione di Manchester - solo ulteriori segnali di solidità e compattezza.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli!