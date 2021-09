LIVE - Napoli-Spartak Mosca 1-1 (1' Elmas, 55' Promes): pareggio dei russi

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

62' - Osimhen reclama un fallo e protesta con l'arbitro, per il quale però è tutto regolare.

59' - Ancora Moses in versione assist-man con un cross in area per Sobolev: il colpo di testa del numero 7 esce, non di molto.

55' - GOL DELLO SPARTAK! Moses si inserisce in area e mette al centro per Promes. L'ex Siviglia calcia in porta da posizione ravvicinata, tiro deviato che batte Meret

53' - Bakaev scucchia in area a cercare Sobolev, anche stavolta però è tutt'altro che chirurgico: rinvio dal fondo.

50' - Altra palla profonda per Osimhen, Maksimenko esce sui venticinque metri e di testa anticipa il nigeriano.

48' - Di Lorenzo lancia Osimhen sulla corsia sinistra. Caufriez prende posizione e subisce il fallo.

46' - Doppia sostituzione in casa Napoli: entrano Anguissa e Osimhen al posto di Petagna e Zielinski

19.56 - PARTITI! Inizia il secondo tempo!

19.54 - Pronto ad entrare Osimhen

Il Napoli va al riposo sull'1-0, grazie al gol di Elmas dopo pochi secondi, ma ha il demerito di non aver subito raddoppiato considerando che Mario Rui - con un intervento scomposto più che cattivo - ha lasciato la squadra in 10. Nel finale rigore assegnato per un fallo su Promes che in realtà simula e l'arbitro al VAR lo revoca dovendo poi gestire anche il nervosismo in campo, accentuato da un altro fallo di Ponce su Manolas sanzionato solo col giallo.

19.39 - Termina il primo tempo!

53' - Ammoniti Di Lorenzo e Sabolev per aver scatenato la mini-rissa precedente.

52' - L'ARBITRO ANNULLA IL CALCIO DI RIGORE! E' Promes a commettere fallo su Politano: si riparte con il calcio di punizione in favore del Napoli!

51' - Scintille in campo tra tutto il Napoli e tutto lo Spartak. Animi molto tesi in campo.

50' - L'arbitro viene richiamato al monitor per rivedere l'episodio.

49' - RIGORE PER LO SPARTAK MOSCA! L'arbitro sanziona un contatto in area tra Politano e Promes nell'area di rigore del Napoli: check in corso col VAR.

47' - Sostituzione per lo Spartak Mosca: è Sabolev a prendere il posto di Ponce.

46' - Litvinov stende Zielinski con un'entrata da dietro: giallo per il giocatore ospite.

45' - Concessi 5 minuti di recupero.

44' - Si rialzano entrambi i giocatori, il gioco riparte.

43' - Restano a terra sia Manolas che Ponce. La botta è stata pesante, un po' di ghiaccio e si tornerà a giocare.

42' - Ponce interviene sulle gambe di Manolas: giallo per l'ex Roma.

41' - Cambio nel Napoli: esce Insigne ed entra Malcuit.

40' - Napoli che con l'inferiorità numerica si sta abbassando. Spartak invece molto galvanizzato che sta mettendo apprensione alla difesa azzurra.

38' - Bakaev salta due uomini, converge al centro e fa partire il mancino: mura bene la difesa azzurra.

36' - Fabian verticalizza per Petagna, ma l'ex SPAL manca il controllo davanti.

34' - Gigot si ferma e si accascia a terra, entra lo staff sanitario.

31' - L'arbitro dopo il check cambia la sua decisione e decide di espellere Mario Rui. Napoli in 10 uomini.

30' - L'arbitro Kruzliak viene richiamato al monitor dal VAR: check su un potenziale rosso a Mario Rui per l'intervento su Moses.

28' - Ammonito Mario Rui per un intervento in ritardo ai danni di Moses.

26' - Zielinski allarga a destra per Politano. L'ex Inter è però in fuorigioco.

23' - Spartak ancora pericoloso su corner. Dzhikiya è solo e può colpire col piede: il suo tiro trova Koulibaly a fare muro.

22' - Controllo delizioso di Insigne in velocità, scattato come al solito sulla sinistra. Nell'uno contro uno con Moses però scivola.

21' - Sugli sviluppi di un corner Gigot colpisce di testa, ma non riesce a direzionare verso la porta di Meret.

20' - Cross per Di Lorenzo sul secondo palo: in spaccata colpisce il terzino del Napoli, ma Maksimienko è attento e gli chiude lo specchio.

18' - Mario Rui serve Petagna in area: la punta tergiversa e viene chiuso da Ayrton al momento del tiro.

17' - Bakaev fa partire il cross tagliato da calcio di punizione: di testa Manolas anticipa tutti e si rifugia in angolo.

15' - Si rialza Dzihikiya. Il centrale dello Spartak sta bene.

14' - Resta a terra Dzhikiya dopo il contrasto con Petagna: entra lo staff medico dello Spartak.

13' - Insigne fa filtrare in area per Mario Rui. Il pallone basso è impreciso, chiude Dzhikiya.

12' - Dopo un calcio d'angolo Mario Rui riapre a sinistra per Insigne, beccato in fuorigioco di rientro.

11' - Splendida azione del Napoli con Insigne che pesca Di Lorenzo in area: sponda dell'ex Empoli per Petagna che calcia col destro. Tiro deviato in angolo.

7' - Elmas dopo un calcio d'angolo ripropone in area per Koulibaly: fuorigioco del senegalese.

4' - Napoli avanti dopo appena 11 secondi. Il pallino del gioco è tutto azzurro, inizio fortissimo degli uomini di Spalletti.

2' GOOOOOL!!! Il Napoli passa dopo pochissimi secondi: Petagna apre per Insigne, che va al cross. Maksimenko esce, ma la palla gli scivola di mano: Elmas va sulla ribattuta, calcia di prima e ribadisce in fondo al sacco!

18.30 - PARTITI! Inizia il match.

18.19 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky: “Sicuramente Spalletti ha voluto dare un po di recupero a Victor e ad Anguissa e dare minutaggio a chi ha giocato meno.

Sulla Fiorentina: Partita molto difficile, complicata, come tante altre. Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e sarà una gara difficile. Spalletti non mi ha detto nulla, le scelte di oggi non sono legate a domenica. Credo abbia bisogno di un coinvolgimento anche degli altri.

Su Insigne: “Noi in questo momento stiamo parlando con l’agente. C’è un clima molto disteso e siamo fiduciosi ma allo stesso tempo pensiamo al campo. Sia noi che Lorenzo pensiamo al bene del Napoli.

Sul riscatto di Anguissa: Non serve anticipare il riscatto, ce l’abbiamo fissato a giugno. E’ inutile anticipare adesso il riscatto e il pagamento quando possiamo farlo a giugno.

Su Manolas: E’ un grande giocatore, un grande protagonista

Sulla partenza di stagione del Napoli: L’artefice è sempre il presidente, noi siamo la parte tecnica. Siamo sereni ma lo eravamo anche l’anno scorso in cui siamo stati falcidiati dagli infortuni. Abbiamo fatto 77 punti l’anno scorso. Quest’anno ci aspettavamo di partire forte, poi è ovvio che fanno piacere le sei vittorie su sei”.

17:45 - Il Napoli è arrivato da qualche minuto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di stasera contro lo Spartak Mosca, alla ricerca del primo successo europeo della stagione.

17:30 - Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Luciano Spalletti opera quattro cambi rispetto all'ultima di campionato. In porta c'è Meret, davanti si rivede Petagna: Manolas torna fra i titolari, Elmas dal 1' in trequarti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Artyon; Ponce, Promes

Rui Vitoria non se la passa bene in campionato ma non dovrebbe operare turnover. Il tecnico dello Spartak deve fare a meno di Rasskazov, Hendrix, Zoblin, Kutepov oltre a Larsson e nel tridente quindi probabilmente ci sarà spazio per Bakaev con i rapidi Ponce e Promes. A centrocampo è out Zobnin e quindi spazio al 2001 Litvinov con Umyarov in mezzo con Moses a destra e Ayrton Lucas a sinistra. In difesa il terzetto composto da Caufriez, Gigot, Dzhikiya dovrebbe agire a protezione del portiere Maksimenko.

Spalletti ha annunciato 4 cambi rispetto all'ultima gara con il Cagliari ed in vista anche della delicata sfida alla Fiorentina. Davanti a Meret, che potrebbe ritrovare il campo dopo l'infortunio, spazio di nuovo a Manolas, in coppia con Koulibaly, con una possibile occassione per Malcuit, probabile con lo spostamento di Di Lorenzo a sinistra (difficile Juan Jesus stravolgendo del tutto la linea difensiva). In mediana Demme potrebbe partire titolare, per dare almeno un tempo di riposo a Fabian (o Anguissa). In attacco nessun dubbio su Lozano, che si alterna ormai con Politano, probabilmente Zielinski sottopunta che per Spalletti ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione ed a sinistra difficile rinunciare ad Insigne. In attacco dovrebbe toccare ancora ad Osimhen, almeno inizialmente.

Il Napoli capolista in Serie A riceve lo Spartak Mosca, dopo il pareggio importantissimo in rimonta sul campo del Leicester. La squadra di Luciano Spalletti ha l'occasione per trovare la prima vittoria europea della stagione contro gli uomini di Rui Vitoria, in difficoltà dopo un inizio di stagione condizionato anche dagli infortuni. Il tecnico del Napoli proverà anche a gestire le forze, dopo un tour de force molto impegnativo, senza molte alternative in alcuni ruoli, e con l'ultima gara di Firenze ancora da disputare prima della sosta. Match comunque da non sottovalutare, nonostante il ko sfortunato (e creando tantissimo) dello Spartak alla prima giornata col Legia, considerando che sulla carta sono i russi la terza forza del raggruppamento.

