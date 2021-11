LIVE - Napoli-Verona, pre-partita: c'è Politano, tornano Insigne-Osi e gioca Fabian! Si riempie il Maradona

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

17.45 - Scorrono le immagini storiche di Diego Armando Maradona sui monitor luminosi dello stadio che porta il suo nome. Ricordiamo che oggi verrà inaugurata la maglia speciale in onore del Pibe de Oro.

17.40 - Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn: "L'anno scorso è passato, pensiamo a questo Napoli-Verona!

17.35 - Continua a riempirsi lo stadio con le curve quasi piene. Poco meno di mezz'ora all'inizio della partita.

17.23 - Ecco l'ingresso in campo del Napoli: ovazione del pubblico per i calciatori allenati da Spalletti.

17.15 - Applausi del Maradona per Ospina, Meret e Marfella che entrano in campo per il riscaldamento. Fischi assordanti per i colleghi del Verona che si riscalderanno sotto la Curva A.

17.00 - Ufficiali le scelte dei due allenatori, Spalletti e Tudor. Ecco le formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

16.57 - Il tabellone luminoso mostra le immagini della maglia speciale dedicata a Maradona, applausi dagli spalti.

16.50 - Comincia a riempirsi lo stadio coi tifosi che prendono posto, attesi circa 25mila spettatori per la sfida di questo pomeriggio.

16.30 - Per la gara di oggi verrà inaugurata la maglia speciale dedicata a Maradona (qui le foto) che sarà utilizzata per le prossime tre partite. La maglia è già andata a ruba sullo store online del Napoli. La maglia ha diviso i tifosi, le opinioni sono contrastanti.

16.00 - Tornelli aperti e i primi tifosi sono già entrati, file moderate all'esterno dello stadio Maradona. Tutto sotto controllo.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona, match valido per la dodicesima giornata di campionato. Squadre in campo alle ore 18, in serata l'altra capolista Milan è attesa dal derby contro l'Inter.