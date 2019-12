LIVE - Udinese-Napoli, pre partita: in campo Koulibaly, Mertens e Callejon!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.40 - FORMAZIONE UFFICIALE - Carlo Ancelotti smentisce le indiscrezioni di Sky di questi giorni! Il tecnico di Reggiolo spiazza tutti: in campo Mertens in coppia con Lozano in attacco, Callejon torna dall'inizio sulla corsia destra con Insigne a sinistra e la coppia Fabiàn-Zielinski centrale! In avanti c'è Mertens accompagnato da Lozano!

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

16.20 - Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, interrogato sul possibile impiego di Kalidou Koulibaly contro l'Udinese: "Koulibaly deciderà lui. Volendo fare una percentuale, a due ore dalla partita, è più si che no. Parliamo di un calciatore che è un combattente, uno che non molla mai, ma il Napoli deve fare valutazioni anche per la sfida contro il Genk. Ancelotti, Koulibaly e lo staff faranno delle valutazioni a breve".

Gotti dovrebbe confermare il solito 3-5-2 con De Maio favorito su Nuytinck nel terzetto difensivo con Becao e Troost-Ekong. A centrocampo Mandragora, Walace e De Paul con Opoku e Larsen ai lati. In attacco Okaka con Nestorovski, favorito nel ballottaggio con Lasagna.

I precedenti lasciano ben sperare perché il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese con un punteggio complessivo di 6-1, tenendo la porta inviolata nelle ultime due uscite. La squadra di Ancelotti però è reduce da tre pareggi e un ko nelle ultime quattro trasferte e rischia - senza una vittoria - di eguagliare lo score negativo di Mazzarri che nell'aprile 2010 arrivò a cinque gare esterne senza vittorie. Curiosità: la Dacia Arena è lo stadio che ha visto meno reti in questa Serie A: 12, appena quattro di questi segnati dall’Udinese ed otto subiti. Manolas ha vinto tutte e 9 le sfide giocate in carriera contro l'Udinese.

La gara di Udine ha i contorni dell'ultima chance anche per quanto riguarda la classifica, essendo gli azzurri a -10 dalla Lazio e -9 dalla Roma quarta (ieri impegnata contro l'Inter) e quindi con l'ennesima possibilità di accorciare per quella zona Champions, ritenuta imprescindibile dal club per investimenti e progettualità.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli! Dopo la cocente sconfitta della scorsa settimana contro il Bologna tra le mura del San Paolo, il Napoli è chiamato a dare una sterzata netta alla propria stagione. Nell'occhio del ciclone, ovviamente, Carlo Ancelotti che dovrà scegliere la formazione idonea per affrontare la squadra friulana. Tanti i dubbi quando mancano poche ore alla sfida in programma alle alla Dacia Arena.