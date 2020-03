LIVE - Ufficiale, Napoli-Inter rinviata dopo il no di ADL alle porte chiuse! Marotta: "Ci adegueremo"

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale

13.00 - Napoli-Inter, il comunicato del Prefetto: "Impossibili misure per prevenzione e provenienza di 40mila tifosi" (qui il dispositivo)

12.40 - Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha deciso il rinvio di Napoli-Inter​​​​​​, come peraltro già intenzione del club partenopeo per evitare le porte chiuse.

12.30 - Il ministro dello Sport Spadafora oggi pomeriggio alle 15 sarà alla Camera per il question time proprio sul tema dei risvolti sportivi dell’emergenza coronavirus.

12.15 - Nel caso di un recupero delle partite saltate la scorsa settimana, sarebbe al vaglio - secondo la Gazzetta dello Sport - anche l’ipotesi di anticipare Juventus-Inter a domenica, perché la data di lunedì visto l’obbligo di giocare a porte chiuse non avrebbe più senso. Le partite potrebbero essere dunque spalmate solo tra sabato e domenica.

11.45 - È in corso nella sala dei Presidenti del Coni il Consiglio di Lega che deve decidere sul calendario del campionato sconvolto dall’emergenza coronavirus.

11.30 - La sospensione del campionato comporterebbe un grave danno per le società: l'allarme lanciato da Bellinazzo.

11.20 - Emergono ulteriori dettagli sul rinvio della sfida: il tutto è nato dopo il "no" di De Laurentiis all'idea di giocare la gara a porte chiuse.

11.10 - Ulteriori problemi dopo il rinvio di Napoli-Inter: se i nerazzurri vanno avanti in Europa, non hanno più date per recuperare le tante partite.

10.20 - Saltata l'Assemblea al Coni, si terrà solo il Consiglio con inizio alle ore 10.

10.10 - Sul caos attorno al calcio è intervenuto anche il Premier, Giuseppe Conte: "Deciderà la Lega sul rinvio o sulle gare a porte chiuse".

9.45 - Da Roma sono arrivare le prime parole di Marotta, amministratore delegato dell'Inter: "Rinvio? Non sappiamo ancora nulla, nel caso ci adegueremo".

9.30 - L'edizione online de La Gazzetta dello Sport annuncia: la gara tra Napoli e Inter sarà rinviata.

Amici di Tuttonapoli, doveva essere la vigilia di Napoli-Inter, invece è il giorno del rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come previsto, non si giocherà. Giornata intensa che vi racconteremo nel dettaglio.