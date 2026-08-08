Di Lorenzo a Sky: "Siamo forti, vogliamo un grande campionato! Fare l'allenatore? Mi intriga"

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Di Lorenzo promuove il Napoli di Allegri e fissa gli obiettivi tra campionato e Champions.

Al termine del test amichevole pareggiato 1-1 contro il Celta Vigo, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

C’è il risultato, con il pareggio arrivato in maniera un po’ beffarda, ma soprattutto ci sono i segnali: solidità, equilibrio e una proposta di gioco interessante. È stato un buon test?

"Sì, sicuramente è un buon test. Oggi il livello si alzava ancora un po' di più, perché affrontavamo comunque una buona squadra che inizia la prossima settimana il campionato, quindi è leggermente più avanti rispetto a noi. Risposte positive da tutti. La gamba è ancora un po' pesantuccia, però piano piano poi arriveremo anche a essere più brillanti ed essere pronti per la prima di campionato."

Risposte positive anche in termini di disponibilità verso le nuove richieste tattiche dell’allenatore?

"Sì, sicuramente stiamo conoscendo sempre di più quelle che sono le idee del mister, dello staff tecnico nuovo. Penso che il mister sia contento della disponibilità che ha trovato da parte del gruppo, quindi sono tutti presupposti per fare una bella stagione. Adesso finiremo questi ultimi giorni qui a Castel di Sangro e poi ci avvicineremo all'inizio del campionato."

Questa disponibilità nasce anche dalla consapevolezza di essere una squadra che può fare bene?

"Noi sappiamo di essere una squadra forte, una squadra che comunque gioca da un po' di anni insieme, quindi si conosce e quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità, la massima voglia di far bene. Il campionato non si sa come va, però da parte nostra c'è la voglia di fare un grande campionato, di fare un bel percorso in Champions e anche in Coppa Italia. Questo è il nostro obiettivo."

Cambiano stagioni e allenatori, ma Di Lorenzo si butta sempre in avanti e fa gol. Nel calcio di oggi conta l’interpretazione e l’attitudine?

"Sì, poi il mister dice anche di alternare un po' anche la costruzione, di stare un po' più largo, un po' più stretto. Nella partita con l'Osasuna voleva che rimanessi un pochino più centrale in una costruzione a tre, invece oggi mi ha lasciato libertà di spingere. Con Matteo, con Frank, insomma, c'è un'intesa ormai da un po' di anni, ci troviamo bene, cerchiamo ogni partita di mettere in difficoltà l'avversario. Delle volte ci riusciamo e delle volte no, però sicuramente l'intesa c'è e cercheremo anche in questo campionato di far bene."

Hai detto che vorresti chiudere la carriera a Napoli, ma dalla panchina mostri già grande coinvolgimento nel dare indicazioni. Pensi un giorno di fare l’allenatore?

"Per adesso non ci sto pensando, sto vedendo sempre di più che è un mestiere difficile, però vediamo, quando smetterò cosa vorrò fare. Mi intriga, sono sincero, però ci sarà tempo per pensarci."