Lukaku-Fenerbahce, c'è l’accordo! Ora si tratta col Napoli: le ultime

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Calciomercato Napoli, il Fenerbahçe ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku: ora si cerca l'intesa sulla cifra del cartellino

Romelu Lukaku è in uscita dal Napoli e nelle ultime ore si è fatta avati una pretendente credibile. Infatti, il Fenerbahçe è piombato su Big Rom e sembra avere le risorse economiche necessarie per poter mandare l'affare in porto. Le richieste d'ingaggio dell'attaccante belga sono importanti, circa 10 milioni di euro netti all'anno, e il club turco ha già strappato un accordo. Ora si tratta con il Napoli per chiudere l'affare.

Lukaku-Fenerbahçe: tutti i dettagli

A riportare la notizia con ulteriori dettagli sono i giornalisti ed esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube: "Lukaku ha già raggiunto una base d'accordo sui termini personali con il Fenerbahçe. C'è un grandissimo rapporto tra Lukaku e il presidente del Fenerbahçe, che lo vuole a tutti i costi e il calciatore ha aperto in maniera definitiva e totale alla Turchia. Adesso, l'accordo tra club è in corso: ci sono trattative tra le parti, Napoli e Fenerbahçe stanno discutendo sulla cifra finale del trasferimento. Il presidente del Fenerbahçe è una figura fondamentale in questa operazione, passa tutto da lui: sta spingendo tanto per prendere Big Rom, è un'operazione che va oltre la dirigenza e l'allenatore. Poi, a volte il mercato in Turchia è folle: aspettiamo perché bisogna ancora trovare l'accordo con il Napoli".