Lukaku-Fenerbahce, pista molto calda! Venerato: "C’è già l'accordo verbale con l’agente"

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il Fenerbahce resta la pista più concreta, con l'entourage del belga che avrebbe già raggiunto un'intesa verbale col club di Istanbul.

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku, ormai in uscita dal Napoli. A fornirli è Ciro Venerato, intervenuto a TgSport Mattina su Rai: secondo il giornalista, il futuro del centravanti belga starebbe per conoscere una svolta decisiva, con l'entourage del giocatore che avrebbe confermato in via ufficiosa l'offerta arrivata dalla Turchia. Il Fenerbahce, spiega Venerato, resta al momento la pista "molto calda" per l'attaccante.

Il cambio di rotta di Lukaku

Non è un mistero che inizialmente Lukaku guardasse con freddezza all'ipotesi turca. Secondo la ricostruzione di Venerato, già il 9 luglio si era registrata una mezza apertura verso il Fenerbahce, condizionata però al verificarsi di determinate condizioni. A luglio il belga sperava ancora in un futuro diverso, con suggestioni legate alla Premier League o a un possibile ritorno in Belgio, ma a distanza di un mese la valutazione di tutti i pro e i contro sembrerebbe aver spostato l'ago della bilancia verso Istanbul.

Trattativa in corso tra i due club

Stando a quanto riferito, l'entourage di Lukaku avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club turco. Resta ora da definire l'intesa economica tra Fenerbahce e Napoli, che valuta il cartellino dell'attaccante attorno ai 12 milioni di euro. Venerato ha annunciato ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata, ma secondo il giornalista la pista turca resterebbe quella più accreditata per il finale di calciomercato.