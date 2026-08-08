Ultim'ora Lukaku vuole il Fenerbahce: l'agente è nell'hotel del Napoli, ecco la prima offerta

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Lukaku apre al Fenerbahce, Napoli su Gabriel Jesus. Novità per Anguissa e Badiashile.

Arrivano aggiornamenti importanti sul mercato del Napoli, a partire dal futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nell'albergo degli azzurri a Rivisondoli è arrivato Federico Pastorello, agente dell'attaccante belga e di Alex Meret, anche se la visita non sembrerebbe essere direttamente collegata alla situazione di Big Rom. La novità principale riguarda però la volontà del centravanti: Lukaku avrebbe dato la propria disponibilità concreta al trasferimento al Fenerbahce e vorrebbe andare in Turchia. Il Napoli è disposto ad accontentarlo, ma resta ancora distanza economica: l'offerta del club turco sarebbe di 5 milioni di euro, lontana dalla richiesta degli azzurri, che puntano a incassare più di 10 milioni di euro.

Napoli, da Gabriel Jesus a Badiashile: novità anche sul rinnovo di Anguissa

L'eventuale partenza di Lukaku potrebbe liberare spazio per un nuovo intervento in attacco, con Gabriel Jesus indicato come un profilo particolarmente gradito: il brasiliano potrebbe rappresentare sia un'alternativa a Hojlund sia una soluzione da schierare al suo fianco. Intanto a Castel di Sangro è presente anche Maxime Nanà, agente di Anguissa, circostanza che potrebbe favorire la ripresa dei colloqui per il rinnovo del centrocampista. Sul fronte difensivo resta invece caldo il nome di Benoît Badiashile: il centrale del Chelsea convince il Napoli, ma dopo gli intensi contatti delle ultime ore bisogna ancora lavorare su cifre e formula. L'ipotesi resta quella di un prestito con diritto di riscatto che, al verificarsi di determinate condizioni, potrebbe trasformarsi in obbligo.