Radio TN Allegri cambia modulo? Casucci: "Ho dubbi sul 4-3-3, non so se lo userà in gare ufficiali"

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Gerardo Casucci a Radio Tutto Napoli: le prime amichevoli di Massimiliano Allegri, il dubbio sul modulo, le urgenze sul calciomercato

Gerardo Casucci, editorialista per Il Roma, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come ha visto il Napoli in queste prime amichevoli?

"Bisogna prendere in considerazione le amichevoli nella misura in cui saranno fedeli a quello che accadrà in campo, nelle partite ufficiali. In realtà, il 4-3-3 è tutto da vedere se sarà realmente il modulo di Massimiliano Allegri. La questione è legata ad alcuni fattori. Il primo, se utilizzerà i 4 difensori e se vorrà schierare quelli che sta schierando ora, considerando che Buongiorno e Beukema non ci sono, Rafa Marin non ha una prospettiva affidabile, e anche Marianucci non mi sembra estremamente affidabile. Poi non comprendo esattamente chi saranno i tre di centrocampo: se utilizzerà una mezzapunta come mezz'ala, se De Bruyne farà parte del trio di centrocampo oppure no. E ancora se le ali esisteranno o meno, e se l'attaccante di riferimento resta Hojlund o entreranno in gioco nuovi acquisti. Io credo che tutto dipenderà dal modulo. Io ho qualche dubbio sul 4-3-3. La questione che tutti ribadiscono è che De Laurentiis non sembra intenzionato a spendere soldi, probabilmente arriveranno pochi calciatori se non quasi nulla".

Su quali ruoli investire i 30 milioni incassati dalla cessione di Gutierrez?

"Dipende da quale sia la reale situazione finanziaria del Napoli. È vero che ne sono entrati 30 milioni per Gutierrez, ma è anche vero che il Napoli ha speso qualcosa come 300 milioni in due anni. Sono state fatte spese folli, anche abbastanza incomprensibili, per calciatori da 25-30 milioni che si sono rivelati inaffidabili e non adatti alla Serie A. O forse sono calciatori su cui Antonio Conte non ha creduto adeguatamente e quindi non li ha valorizzati come avrebbe dovuto. La quesitone è capire se il Napoli ha veramente un buco finanziario. Il problema vero non è reinvestire i 30 milioni o la cessione di un singolo calciatore, ma chiarire la strategia economico-finanziaria del Napoli da qui a 30 giorni. Conterà molto capire se per De Laurentiis conta prima vendere tutto e poi acquistare qualcosa, oppure investire qualcosa adesso in attesa di mantenere un mercato equilibrio".