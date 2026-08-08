Radio TN Caiazza su Gabriel Jesus: "Al Napoli serve chi fa gol e lui è un nome importante"

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Salvatore Caiazza a Radio Tutto Napoli: l'interesse per Gabriel Jesus, la sua possibile collocazione tattica, il "problema gol" per Allegri

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Queste le sue parole: "Gabriel Jesus è un nome importante, non ha uno stipendiuccio, guadagna un bel po' di soldi. Per quello che sento e leggo, non so fino a che punto il Napoli potrà arrivare per prendere questo calciatore. Vediamo se Lukaku andrà via nel giro di pochi giorni e vediamo se Lucca resterà o meno".

Gabriel Jesus arriverebbe per giocare insieme ad Hojlund?

"A questo punto devo supporre che si torneremo al 3-5-2, o al 4-4-2. Non so come pensarla sinceramente. Di sicuro a un certo punto con l'Osasuna il buon Allegri ha fatto un 3-5-2, però la ripresa è stato il festival delle sostituzioni. Vediamo anche come andrà contro il Celta Vigo dal punto di vista tattico. Certo è che il mercato deve stapparsi, sono passati i giorni e ne mancano poco più di 20 alla chiusura, e mancano 15 giorni all'inizio del campionato".

Se vanno via Lukaku e Lucca, due centravanti boa, e arriva Gabriel Jesus, vuol dire che il Napoli cerca altre caratteristiche?

"La priorità di questo Napoli è fare gol. L'anno scorso ne abbiamo fatti 58, sono pochi e lo ha detto lo stesso Allegri alla presentazione al San Carlo. L'anno precedente ne hai fatto solo qualcuno in più, ma l'Inter si è ammazzata da sola e non succede spesso. Quindi credo che il Napoli debba andare a trovare giocatori che facciano gol. E Gabriel Jesus è un ottimo elemento anche in virtù di quello che stanno facendo gli altri. La Juve ha preso Kolo Muani e sta pensando a Zirkzee, la Roma ha preso Castro e ha Malen. Gli altri hanno attaccanti che sanno fare gol e quindi il Napoli si deve mettere a pari livello".