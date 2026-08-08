Lukaku-Fenerbahce, prima offerta rifiutata! Rai: ecco la cifra chiesta dal Napoli

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Calciomercato Napoli, il Fenerbahçe ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku: ora si cerca l'intesa sulla cifra del cartellino

Romelu Lukaku è in uscita dal Napoli e nelle ultime ore si è fatta avati una pretendente credibile. Infatti, il Fenerbahçe è piombato su Big Rom e sembra intenzionato a mandare l'affare in porto il prima possibile. Le richieste d'ingaggio dell'attaccante belga sono importanti, circa 10 milioni di euro netti all'anno, e il club turco ha già strappato un accordo. La prima offerta per il cartellino, invece, non ha soddisfatto il club azzurro: rispedita al mittente la proposta di 6 milioni, il Napoli ne vuole 12. Si tratta.

Lukaku-Fenerbahce: cifre e dettagli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso del TG Sport su Rai2 ha riportato tutti i dettagli della trattativa: "L'agente di Lukaku in queste ore è in Abruzzo a Castel di Sangro, dopo l'amichevole è probabile che ci sia una call con il Fenerbahce. Il club turco ha ufficializzato la prima offerta di 6 milioni di euro, che il Napoli ha rifiutato. Gli azzurri chiedono 12 milioni per arrivare almeno a 10, visto che c'è anche una sostanziale percentuale di rivendita da destinare al Chelsea. Il giocatore invece sembra aver fatto tutto con il Fenerbahce. Accordo biennale con opzione per la terza stagione, da 10 milioni di euro netti all'anno. Quindi ore importanti per il trasferimento di Lukaku al Fenerbahce: secondo l'entourage ci vorrà ancora qualche giorno per far sì che il Napoli e il club turco raggiungano la quadra".