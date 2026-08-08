Ufficiale Napoli-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Giraldez

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Napoli-Celta Vigo, formazioni ufficiali: Hojlund guida l'attacco con Politano e Alisson.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Celta Vigo, seconda amichevole internazionale degli azzurri nel ritiro precampionato di Castel di Sangro. Il Napoli scende in campo con il 4-3-3: davanti a Milinkovic-Savic spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, mentre a centrocampo il terzetto è composto da Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale, affiancato da Politano e Alisson.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson.

A disposizione: Meret, Contini, Pugliese, Garofalo, Marianucci, Gilmour, De Bruyne, Cheddira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Oberetin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Spinazzola, Lang, Folorunsho. All. Allegri.

CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Alvaro, Faye, Starfelt, Javi Rodriguez; Febas, Antanon, Burcio; El-Abdellaoui, Jutgla, Hugo.

A disposizione: Villar, Coke, Duran, Galan, Gonzalez, Anxo, Yoel Lago, M. Alonso; Javi Rueda, Roman, Carreira; Iago Aspas, Williot. All. Giraldez.