Lukaku-Fenerbahçe, Romano: "Trattativa serrata, si può chiudere a 7-8 milioni"

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Lukaku ha scelto il Fenerbahçe: trattativa serrata col Napoli e cresce l'ottimismo per l'accordo.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere sempre più vicino al Fenerbahçe. Gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti sul canale YouTube di Romano, hanno fatto il punto sulla trattativa per l'attaccante del Napoli. La pista Atlanta United si sarebbe raffreddata per la volontà del belga di restare in Europa, mentre viene esclusa al momento l'ipotesi Monaco. Il Fenerbahçe, invece, ha già raggiunto l'accordo economico con Big Rom e ora sta trattando direttamente con il club azzurro.

Prima offerta da 6 milioni, possibile chiusura a 7-8 con bonus

Romano: "Oggi Atlanta United è una pista fredda, nel senso che il club americano continua ad insistere, ma al momento Lukaku continua a dare apertura alla possibile permanenza in Europa. Nel frattempo Lukaku, come detto, non tratta con il Marsiglia, tratta con il Fenerbahçe. Prima l'apertura di Lukaku di ieri, poi l'accordo nel pomeriggio e possiamo scendere nei dettagli perché, detto il discorso lato giocatore, adesso si entra nel vivo anche tra il Fenerbahçe e il Napoli."

Moretto: "Monaco pista nulla in questo momento. Pista vivissima, accesissima il Fenerbahçe che si sta avvicinando moltissimo a Lukaku dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali. Lukaku ha detto sì ieri sera, accordo economico col Fenerbahçe. Adesso si entra nel vivo tra club, Napoli e Fenerbahçe stanno trattando in modo serrato, contatti tra le parti. La prima offerta del club turco si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Il Napoli ne chiede di più. Mi dicono che intorno ai 7-8 milioni di euro, magari con qualche bonus, si possa arrivare ad una chiusura definitiva. Quindi, insomma, grande ottimismo da parte del Fenerbahçe che sta spingendo per Lukaku. Non so se questa trattativa si possa chiudere nel giro di 24 ore, ma sicuramente la prossima settimana avremo delle novità sostanziali".

Romano ha infine precisato: "Poi con i club turchi di solito ci vuole sempre un po' di tempo, perché poi tra il dire e il fare... Nel senso poi di presentare i documenti, controllare i termini di pagamento, insomma, ci sono tutti quei passaggi da fare sia lato giocatore sia lato club. Ma sicuramente il discorso in questo momento riguarda, come detto, la cifra finale che potrà ricevere il Napoli. È un discorso che parte dal presidente del Fenerbahçe, quindi direttamente dall'alto".