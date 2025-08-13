Lukaku a Crc: "Mi davano per finito, Napoli mi ha dato nuova vita! Siamo stati più forti, ma si azzera!"

Nel corso di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, è intervenuto da Castel di Sangro l'attaccante azzurro Romelu Lukaku: "Momento significativo al Napoli? Penso quando sono arrivato qui: è stato l'inizio di una bella storia fino ad adesso. È la prima volta che svolgo il ritiro con i miei compagni: lavoriamo tanto, ma è bello anche per i tifosi vedere come ci prepariamo ad una stagione lunga. È una bella esperienza.

Conosco un po' meglio la città, ma sono molto legato a casa mia. Ogni tanto andiamo a cena con i compagni, ma spesso resto a casa a riposarmi perché ci impegniamo molto in allenamento.

Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l'unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover ridimostrare le nostre capacità e migliorare.

Più altruista? Con l'esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentro.

Champions? Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l'inizio della Serie A.

Lingua napoletana? I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti di dover imparare un po' in più.

Il rapporto con Kevin De Bruyne è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini: penso che si veda anche in campo. Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi.

Cosa mi hanno dato i tifosi napoletani? Una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, a Napoli mi hanno dato l'energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente.

Napoli-Olympiakos? Siamo sulla strada giusta, penso che dobbiamo continuare. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare fisicamente e tatticamente, ma questa è la parte bella del calcio: abbiamo una partita in cui possiamo dimostrare le cose che sappiamo fare. Si gioca per vincere e noi dobbiamo vincere".