Lukaku accelera, Cds: "C'è una novità sul suo rientro in gruppo"

Romelu Lukaku accelera: ha imboccato il rettilineo finale del suo iter riabilitativo dopo il lungo stop per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto, e vede la luce. Il nuovo obiettivo è rientrare in gruppo per la fine del mese. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Big Rom si è infortunato il 14 agosto, contro l'Olympiakos, quando è caduto a terra dopo un tiro dal limite. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra l'esito degli esami strumentali nei giorni successivi. L'attaccante del Napoli aveva scelto di non operarsi. Terapia conservativa e ora l'ultimo mese di lavoro in Italia accanto alla squadra aspettando il rientro in campo.