Lukaku accelera, Cds: "C'è una novità sul suo rientro in gruppo"
TuttoNapoli.net
Romelu Lukaku accelera: ha imboccato il rettilineo finale del suo iter riabilitativo dopo il lungo stop per la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto, e vede la luce. Il nuovo obiettivo è rientrare in gruppo per la fine del mese. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Big Rom si è infortunato il 14 agosto, contro l'Olympiakos, quando è caduto a terra dopo un tiro dal limite. Lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra l'esito degli esami strumentali nei giorni successivi. L'attaccante del Napoli aveva scelto di non operarsi. Terapia conservativa e ora l'ultimo mese di lavoro in Italia accanto alla squadra aspettando il rientro in campo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com