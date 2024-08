Ultim'ora Lukaku-Napoli, Romano: "Lunedì offerta ufficiale rifiutata, oggi nuovo incontro col Chelsea per chiudere"

"Il Napoli incontrerà oggi a Londra il Chelsea perché vuole chiudere l'affare Romelu Lukaku prima ancora di trovare una soluzione per cedere Victor Osimhen". A scriverlo sui social è stato il giornalista Fabrizio Romano: "Offerta ufficiale inviata lunedì, non accettata ma in fase di discussione con termini e condizioni... perché il Napoli vuole farcela".

Trattativa dunque che si avvia alla conclusione, in un senso o nell'altro. Il Napoli vuole regalare Lukaku a Conte per la fine del mercato e, con Manna già a Londra, sta accelerando per l'accordo definitivo.