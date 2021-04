In questo momento il Napoli può rinunciare a questo Osimhen? È una domanda che balena nella testa di Rino Gattuso, che deve fare i conti con scelte difficili in vista della sfida all’Inter di domenica sera.

Il calcio ragionato di Mertens o la fisicità di Victor? È un dilemma che andrà sciolto nelle prossime ore, o che magari è stato risolto nella testa del tecnico alla luce delle ultime prestazioni contro Juventus e Sampdoria.

Il trend di Osimhen è di quelli importanti, di un calciatore che ha ritrovato quella brillantezza che, viste le caratteristiche, è presupposto essenziale per attuare il proprio pedigree di calcio. Un movimento perpetuo, la capacità di dare fisicità all’attacco lottando anche in duelli che sembrerebbero, solo sulla carta, in netto svantaggio sul piano fisico. Invece Osimhen, lo dimostra lo spezzone di Torino, è capace di tenere botta anche con gente fisica come De Ligt e Chiellini.

L’Inter in difesa ha gente di grande stazza, Victor è l’unico che può dunque star lì a duellare sui palloni sporchi e dare fastidio con la sua fisicità nel lungo. Dovesse scegliere Mertens, Gattuso probabilmente vorrà impostare la gara in una maniera differente rispetto alle ultime uscite. La sensazione è che anche il tecnico stia aderendo al partito ‘Mai più senza Osimhen’.