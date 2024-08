Manna è il nuovo protagonista del sequel di Dark: un calciomercato da uscire pazzi

“La verità è che per ogni singolo tempo esiste una sola ed unica via, determinata e tracciata dal principio alla fine e rappresentante a sua volta un inizio". È questa una delle frasi più celebri della serie di successo Dark, quella in cui i personaggi potevano spostarsi nel tempo, non essendo però in grado di modificare il loro destino né quello degli altri. Una trama che non può che ricordare questa incredibile estate di calciomercato, in cui tutto è accaduto e nulla è successo per davvero. Confinati lì, in uno spazio temporale indefinito, a rincorrere gli stessi nomi e le stesse trattative da interminabili settimane.

Manna è a Londra. Anche qui, un Déjà vu. E ancora, e ancora, e ancora. Come in un gigantesco loop, una ruota che gira e ti riporta sempre allo stesso punto. Quasi fatta per Lukaku, tutto fatto per Gilmour, ma manca ancora qualcosina, McTominay può arrivare, si ma c’è Osimhen che non si sa che fa, nel frattempo si intasca dieci milioni di ingaggio e se ne sta a guardare.

In questo vortice, che risucchia tutti gli appassionati in attesa di potersi dedicare esclusivamente al campo, resta ancora tanta incertezza. Riuscirà il Napoli nel poco tempo rimasto a sistemare tutte le operazioni che non è riuscito a sistemare fino ad oggi? Gli esclusi, troveranno sistemazione? I reintegrati, come Gaetano, con che spirito si approcceranno ad un tecnico che li aveva già bocciati?

E gli acquisti? Manca davvero tanto a questo Napoli. Il centravanti è il tormentone, ma l’erede di Zielinski (anche se in un sistema diverso) chi dovrebbe essere? E l’erede di Elmas è arrivato? E in difesa non siamo corti? Perché Di Lorenzo deve tornare a fare l’esterno, Mazzocchi non può essere il titolare. In caso contrario: serve comprare un terzino destro. E pure subito. Ma il tempo è poco. E Manna è a Londra. Di nuovo. Per trattare Lukaku, Gilmour e McTominay. Di nuovo. E Osimhen, chissà dove sta. E gli esuberi, si allenano ancora a parte. E il tempo passa, ma sembra non passare mai. Prima o poi, qualcosa arriverà. Ma dobbiamo sbrigarci.