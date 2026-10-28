Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Allegri
Sono ufficiali le scelte di Massimiliano Allegri per Monza-Napoli, sfida valida per la nona giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 allo stadio Brianteo. Il tecnico azzurro conferma il 4-3-3, ma presenta una novità importante nel reparto offensivo: Noa Lang parte dal primo minuto, completando il tridente insieme a Matteo Politano e Rasmus Hojlund. In panchina Kevin De Bruyne, mentre tra i pali viene confermato Vanja Milinkovic-Savic, preferito ad Alex Meret. Scelte che confermano la volontà dell'allenatore di gestire le alternative a disposizione in una fase particolarmente intensa della stagione.
Monza-Napoli, le scelte di Allegri: McTominay a centrocampo, Marin confermato in difesa
A centrocampo Allegri punta sul terzetto composto da Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre la linea difensiva davanti a Milinkovic-Savic sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. Nessuna sorpresa, dunque, nella zona centrale del campo, con il tecnico che si affida ai suoi uomini di riferimento. L'attenzione si concentra soprattutto sulla presenza di Lang dal primo minuto, una scelta che modifica il tridente offensivo rispetto alle indicazioni della vigilia. Di seguito la formazione ufficiale del Napoli per la trasferta contro il Monza.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Birindelli, Lucchesi, Goglichidze; Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson, Varela. Allenatore: Juric
NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, De Bruyne, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci.
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