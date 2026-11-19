Manna stringe per il portiere del futuro: può arrivare "gratis" in estate

Calciomercato Napoli, Morisco nel mirino: portiere brasiliano del Coritiba, convocato da Ancelotti, scade nel 2027

Il Napoli si prepara a un possibile colpo per il futuro tra i pali: Pedro Morisco, portiere ventiduenne del Coritiba, è uno dei talenti più interessanti del Brasile e gli azzurri sarebbero in vantaggio nella corsa a lui. Alto un metro e novantuno, è finito nel mirino di molti club, e il Napoli sembra avere un passo in più degli altri. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Il portiere che guarda il mondo dall’alto

Da qualche mese Morisco sta davvero guardando il mondo dall’alto. Ha prima conquistato l’attenzione del ct Carlo Ancelotti, che da ottobre lo ha già convocato due volte per le amichevoli della Seleção, e poi quella di diversi club molto prestigiosi. In Brasile sono interessati Flamengo, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino, tanto per citare qualche nome. In Europa si parla soprattutto di squadre spagnole, inglesi e tedesche. In Italia, infine, dall’altra parte del globo si fanno i nomi di Juventus e Atalanta, ma soprattutto del Napoli.

Napoli in vantaggio, contratto in scadenza

Come scrive Jovem Pan Curitiba, la società di De Laurentiis sarebbe in vantaggio nella corsa a uno dei talenti più interessanti del Paese. Il contratto del portiere scadrà a dicembre 2027 e i suoi agenti hanno già comunicato al Coritiba l’intenzione di non rinnovare e di cambiare aria. Questo significa che da luglio 2027, tra otto mesi, Morisco potrà firmare un pre-contratto a parametro zero, da svincolato, con qualsiasi altra squadra. Per il Napoli è dunque una finestra da sfruttare con attenzione: i tempi, la concorrenza e le condizioni economiche saranno decisivi per capire se il vantaggio si trasformerà in un accordo.