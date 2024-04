Maradona sold-out, ma che fatica in casa: due cambi obbligati in difesa

Obiettivo riconquistare il Maradona. Il Napoli di Francesco Calzona, dopo aver ritrovato la vittoria a Monza, ospita alle 12.30 il Frosinone

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Obiettivo riconquistare il Maradona. Il Napoli di Francesco Calzona, dopo aver ritrovato la vittoria a Monza, ospita alle 12.30 il Frosinone in un Maradona nuovamente sold-out ma che in questa stagione ha vissuto più suicidi sportivi che vittorie dei Campioni d'Italia. I partenopei infatti in casa presentano il tredicesimo rendimento del campionato, al pari proprio del Frosinone di Di Francesco, mentre fuori casa hanno costruito gran parte della loro classifica con un quarto posto esterno che li tiene ancora in gioco per una posizione europea. Per il Napoli dunque una chance da non sprecare per poter dare un minimo di continuità ai risultati, accorciare ulteriormente sulle squadre che precedono (in vista anche della sfida di Empoli prima dello scontro diretto con la Roma) per chiudere in maniera dignitosa la stagione ed anche per riscattare l'umiliazione subita in Coppa Italia proprio contro il Frosinone: quello 0-4 subito dal Napoli di Mazzarri potrà rappresentare proprio una motivazione ulteriore per il Napoli.

Out Olivera e Juan Jesus: due cambi in difesa

Calzona senza lo squalificato Ngonge e gli infortunati Olivera e Juan Jesus bloccato dalla sciatalgia ieri nell'ultimo allenamento. Ristabilito invece Politano che dovrebbe tornare titolare (è favorito su Raspadori) nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In mediana si va verso la conferma di Zielinski, nel terzetto con Lobotka ed Anguissa mentre in difesa Mario Rui si riprende una maglia a sinistra nella linea con uno tra Ostigard e Natan (è favorito però l'ex Genoa), Rrahmani e Di Lorenzo. Due cambi dunque in difesa per Calzona, che solitamente preferisce non toccare gli equilibri del reparto arretrato, rispetto alla gara col Monza.