Mazzata Neres, tempi di recupero lunghi: ecco quando può tornare

In primo piano

Oggi alle 07:32 In primo piano

"Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”. Questo il comunicato diffuso ieri dal Napoli sulle condizioni di David Neres, un infortunio che è una vera mazzata su una fascia, la sinistra, già falcidiata dalla partenza di Kvaratskhelia e dalle assenze di Olivera e Spinazzola. Sui tempi di recupero del brasiliano scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"C'è lesione, quindi c'è il danno. E che danno. E non è nemmeno lieve a quanto pare. Neres dovrà restare fermo dai 30 ai 40 giorni: tradotto, addio alla supersfida scudetto contro l'Inter e Napoli in totale emergenza per almeno quattro partite, a partire da sabato contro la Lazio fino ad arrivare all'altra sfida dal sapore europeo contro la Fiorentina. Rientro a Venezia?" scrive la rosea. Ricodiamo che la gara con i lagunari si giocherà a metà marzo.