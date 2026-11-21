Ultim'ora Allegri a Sky: "Serve pazienza e difendere meglio! De Bruyne out? Non è gestione..."

Massimiliano Allegri chiede più solidità al Napoli prima del Torino e spiega la scelta di lasciare De Bruyne in panchina

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Torino, soffermandosi sull'importanza di ritrovare la vittoria dopo i due pareggi casalinghi contro Roma e Lazio. Il tecnico azzurro ha sottolineato la necessità di migliorare la solidità difensiva e ha parlato anche delle condizioni di Kevin De Bruyne, spiegando la scelta di farlo partire dalla panchina. Spazio inoltre al rientro di Spinazzola e Favasuli e alle caratteristiche di Vergara.

Quanto vale la partita di oggi contro il Torino?

"Vale perché siamo indietro in classifica. Le ultime due partite in casa abbiamo pareggiato contro Roma e Lazio. Sarebbe importante vincere alla prima dopo la sosta, contro il Torino che sta facendo molto bene. Ignazio Abate è al primo anno in Serie A, ma ha già imparato molto. Ci vorrà pazienza e precisione nei passaggi. Abbiamo recuperato intanto Spinazzola e Favasuli".

Vergara e la solidità difensiva

Vergara oggi gioca dietro la punta? "Credo che Antonio sia un giocatore molto bravo nel trovare la palla in corsa, negli spazi, negli inserimenti. Dobbiamo migliorare nei gol subiti e nelle occasioni concesse. Non siamo ancora una squadra che dà sensazione di solidità, dobbiamo essere molto più bravi a difendere".

La scelta di De Bruyne dalla panchina

De Bruyne parte dalla panchina in vista del Manchester City martedì? "Non è una questione di gestione. Ha giocato tante partite anche in Nazionale. Oggi i cambi saranno fondamentali. Lui è un giocatore di grandissima qualità tecnica, ha migliorato tantissimo la sua condizione fisica perché non scordiamoci che veniva da un lungo periodo di continuità. Siamo molto contenti di lui, così come di Lang. Abbiamo due cambi di qualità".