Live Diretta Napoli-Torino, pre-partita: Allegri cambia ancora, fuori De Bruyne?

La diretta testuale di Napoli-Torino: il live minuto per minuto dai nostri inviati

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Le utime di formazione - Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Antonio Vergara a supporto di Rasmus Hojlund. Possibile panchina iniziale per Kevin De Bruyne, che potrebbe essere preservato in vista dell'impegno europeo. Tra le novità il ritorno dal primo minuto di Leonardo Spinazzola, mentre Alex Meret resta indisponibile per una frattura vertebrale. Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Allegri dovrebbe confermare Milinkovic-Savic tra i pali e schierare Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa. Il Torino di Ignazio Abate risponderebbe con lo stesso modulo, affidandosi alla coppia offensiva Adams-Simeone.

Come arriva il Napoli - Gli azzurri si presentano alla sfida contro il Torino dopo l’1-1 casalingo con la Lazio, risultato che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. La squadra di Allegri occupa l’ottavo posto in classifica con 15 punti in undici giornate, a nove lunghezze dalla zona Champions. L’ultima vittoria risale al 4 novembre, quando il Napoli superò il Monza per 4-1, prima delle sconfitte contro la Juventus e il Porto. La sosta per le nazionali ha permesso al tecnico di lavorare in vista di un calendario impegnativo: dopo il Torino, infatti, martedì 24 novembre gli azzurri saranno ospiti del Manchester City nella quinta giornata della fase campionato di Champions League.

Come arriva il Torino - Il Torino di Ignazio Abate occupa il nono posto con 14 punti, uno in meno rispetto al Napoli. I granata sono reduci dal pareggio casalingo contro il Lecce e non conquistano i tre punti dal 23 ottobre, quando superarono il Monza per 3-2. Anche per il Torino, dunque, la partita del Maradona rappresenta un’occasione importante per ritrovare il successo e rilanciarsi in classifica. Abate si affida a una squadra che cerca di ritrovare continuità, con particolare attenzione alla fase offensiva e alla coppia formata da Che Adams e Giovanni Simeone. Per quest’ultimo sarà una sfida speciale, considerando il suo passato in maglia azzurra.

Il Napoli torna in campo dopo la sosta per le nazionali, reduce dal pareggio contro la Lazio. Sabato 21 novembre alle ore 20:45, gli azzurri ospiteranno il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida delicata per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Dall’altra parte ci sarà la formazione di Ignazio Abate, distante appena un punto in classifica. Il Napoli cerca una vittoria che manca dal 4 novembre, prima della trasferta di Champions League contro il Manchester City.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino!