Ufficiale Napoli-Torino, annunciate le formazioni: Allegri col 3-5-2, c'è Vergara! De Bruyne out

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Vergara da titolare accanto a Hojlund. Fuori De Bruyne. Abate punta su Adams e Simeone

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Torino, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Negli azzurri, Massimiliano Allegri sceglie il 3-5-2 con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo torna Anguissa dal primo minuto, affiancato da Gilmour e McTominay, con Politano e Spinazzola sulle corsie esterne. In attacco spazio a Vergara al fianco di Hojlund, mentre De Bruyne parte fuori dall'undici titolare. Recuperato anche Favasuli che è a disposizione per subentrare a gara in corso. Nel Torino, Ignazio Abate risponde con lo stesso modulo e si affida alla coppia offensiva formata da Adams e dall'ex azzurro Simeone.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund.

A disposizione: Contini, Spinelli, Favasuli, De Bruyne, Olivera, Lucca, Giovane, Marianucci, Milton Pereyra, Noa Lang.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Santos Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone.

A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Oristanio, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Fortini, Zapata.

Allenatore: Ignazio Abate.