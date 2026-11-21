Finalmente Vergara: la prima "vera" volta contro il Torino
Antonio Vergara titolare contro il Torino questa sera al Maradona. Quinta volta in campo dal primo minuto per il talento azzurro. Ma per la prima volta nel suo ruolo. Dietro la punta che sarà Hojlund: questo è quello che racconta la vigilia, aspettando le formazioni ufficiali. Vergara al suo posto dopo settimane di sacrifici e di partite distante dalla porta per l'emergenza.
I precedenti di Vergara titolare col Napoli
In Champions aveva giocato titolare solo a Oporto largo a sinistra. In campionato la prima dall'inizio a settembre contro l'Inter da mezzala al posto di McTominay. Poi ha fatto l'esterno a sinistra nel 4-2-3-1 contro il Bologna (lui mancino che agisce prevalentemente dall'altra parte) e poi con la Lazio titolare a destra ma a tutta fascia come centrocampista soffrendo contro Noslin e Nuno Tavares. Oggi la grande chance di dimostrare le sue qualità nel suo ruolo, tra le linee, sulla trequarti.
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