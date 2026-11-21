Tuttonapoli Napoli-Torino, probabili formazioni: Allegri ha scelto il modulo. De Bruyne out?

Napoli-Torino, le probabili formazioni: Massimiliano Allegri punta su Vergara e Marianucci, Ignazio Abate conferma Simeone in attacco.

Il Napoli torna in campo dopo la sosta per le nazionali, reduce dal pareggio contro la Lazio. Sabato 21 novembre alle ore 20:45, gli azzurri ospiteranno il Torino allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida delicata per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Dall’altra parte ci sarà la formazione di Ignazio Abate, distante appena un punto in classifica. Il Napoli cerca una vittoria che manca dal 4 novembre, prima della difficile trasferta di Champions League contro il Manchester City.

Come arriva il Napoli

Gli azzurri si presentano alla sfida contro il Torino dopo l’1-1 casalingo con la Lazio, risultato che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. La squadra di Allegri occupa l’ottavo posto in classifica con 15 punti in undici giornate, a nove lunghezze dalla zona Champions. L’ultima vittoria risale al 4 novembre, quando il Napoli superò il Monza per 4-1, prima delle sconfitte contro la Juventus e il Porto. La sosta per le nazionali ha permesso al tecnico di lavorare in vista di un calendario impegnativo: dopo il Torino, infatti, martedì 24 novembre gli azzurri saranno ospiti del Manchester City nella quinta giornata della fase campionato di Champions League.

Come arriva il Torino

Il Torino di Ignazio Abate occupa il nono posto con 14 punti, uno in meno rispetto al Napoli. I granata sono reduci dal pareggio casalingo contro il Lecce e non conquistano i tre punti dal 23 ottobre, quando superarono il Monza per 3-2. Anche per il Torino, dunque, la partita del Maradona rappresenta un’occasione importante per ritrovare il successo e rilanciarsi in classifica. Abate si affida a una squadra che cerca di ritrovare continuità, con particolare attenzione alla fase offensiva e alla coppia formata da Che Adams e Giovanni Simeone. Per quest’ultimo sarà una sfida speciale, considerando il suo passato in maglia azzurra.

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri deve fare i conti con diverse assenze, per ultimo il brutto infortunio di Alex Meret, ma almeno ritroverà Spinazzola, Favasuli e Neres tra i convocati. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Milinkovic-Savic tra i pali e un terzetto difensivo composto da Marianucci, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie esterne spazio a Politano e Olivera, mentre in mezzo al campo agiranno McTominay e Gilmour, quest'ultimo favorito su Anguissa. Va verso la panchina De Bruyne, in attacco possibile chance per Vergara nel tridente con Hojlund e Noa Lang. Restano indisponibili Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Badiashile e Alisson Santos.

Le ultime sul Torino

Ignazio Abate dovrebbe confermare il 3-5-2, con Lucas Perri in porta e il pacchetto difensivo formato da Coco, Ismajli e Comuzzo. Sulla fascia destra va verso il recupero Belghali, a sinistra agirà Cacciamani, mentre a centrocampo Casadei e Bragança affiancheranno Mandragora; c'è anche Fitz-Jim in ballottaggio per una maglia. Davanti spazio alla coppia composta da Che Adams e Giovanni Simeone, il Cholito è il grande ex di turno. Da monitorare le condizioni di Vlasic, mentre è costretto al forfait Fortini.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Marianucci, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Gilmour, McTominay, Olivera; Vergara, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ballottaggi: Marianucci-Beukema 55-45%, Gilmour-Anguissa 60-40%, Vergara-De Bruyne 55-45%

Indisponibili: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Badiashile, Alisson Santos

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Casadei, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Che Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Ballottaggi: Belghali-Patterson 55-45%, Bragança-Fitz-Jim 55-45%

Indisponibili: Vlasic (in dubbio)

Le statistiche chiave

Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 degli ultimi 22 confronti di Serie A contro il Torino, conquistando 15 vittorie e cinque pareggi, con 42 reti realizzate. Le uniche due sconfitte degli azzurri nel periodo sono arrivate entrambe in trasferta. Il Torino, inoltre, non vince al Maradona dal 17 maggio 2009, quando si impose per 2-1 in rimonta: da allora il Napoli ha ottenuto nove vittorie e cinque pareggi nelle successive 14 sfide casalinghe contro i granata. Un altro dato particolare riguarda la classifica: nell’era dei tre punti a vittoria, Napoli e Torino si affrontano con appena un punto di differenza a inizio giornata soltanto per la seconda volta, dopo il 4 dicembre 1994.

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