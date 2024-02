Meluso a Dazn: "Zielinski? Niente contro di lui, chiuderà al meglio il campionato con noi"

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Milan: "Zielinski? La scelta dell'allenatore di farlo giocare avvalora la tesi che noi non abbiamo nulla contro di lui. Ci può dare una mano fino alla fine e l'esclusione dalla lista Uefa è dovuta più a una base tattica. Non abbiamo nessuna preclusione anche se non ha rinnovato il contratto, ha dato e ricevuto tanto e penso che possa chiudere al meglio il campionato con noi".