Mertens non si rassegna all'addio: vuole convincere ADL sull'opzione per un altro anno

Le strade tra il Napoli e Dries Mertens dovrebbero separarsi a fine stagione. Il belga dovrebbe rientrare tra i contratti pesanti (4,5mln di euro) di cui il club andrà a liberarsi e - secondo il quotidiano Repubblica - il Napoli dunque non eserciterà l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, almeno questa è l'intenzione al momento. Mertens ci spera ancora, come ha ribadito in conferenza dal Belgio, e dopo essersi sbloccato con il Legia proverà a dare continuità nei prossimi mesi per far cambiare idea al club.