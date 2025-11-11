Micheli-Arsenal, The Athletic conferma: può andar via, parti vicine

Micheli-Arsenal, The Athletic conferma: può andar via, parti vicine
Oggi alle 22:19Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Piovono conferme sull’indiscrezione lanciata dalla BBC: anche l'autorevole The Athletic conferma che l’Arsenal è vicino a nominare Maurizio Micheli, capo del dipartimento scouting del Napoli, per un ruolo di senior scouter. Considerato uno dei principali artefici del recente successo del club partenopeo, Micheli, 57 anni, vanta un'ottima reputazione nel calcio italiano grazie alla scoperta e alla valorizzazione di tanti talenti.

Il direttore sportivo dell’Arsenal, Andrea Berta, desiderava rafforzare il gruppo a lui più vicino fin dal suo arrivo ai Gunners lo scorso marzo, esigenza che è diventata ancora più urgente dopo la partenza del suo predecessore ad interim, Jason Ayto, a maggio. Se la nomina andrà a buon fine, Micheli si unirà a una struttura di reclutamento già rinnovata, che quest’estate ha visto James Ellis promosso a direttore tecnico.