Milik, l'ombra di Icardi e un grande dilemma sul futuro dell'attacco

Arek Milik è abituato a combattere: contro gli infortuni, la sfortuna ed anche le voci di mercato. Lo scorso anno visse l'estate con l'ombra invadente di Cavani, quest'anno la storia si ripete ma non c'è più il Matador sulle prime pagine dei giornali ma Icardi. Come se il Napoli non avesse già una prima punta forte e di valore. Il punto è proprio questo: il Napoli cerca Icardi perché non ha totale fiducia in Milik o queste sono semplicemente voci e suggestioni distanti dalla realtà? Nessuno può saperlo, tranne il Napoli. Che si è già espresso con Ancelotti che ha ribadito la sua stima per Milik che considera ideale per il suo modo di giocare. Milik si dice tranquillo, lavora in Val di Sole impegnandosi come sempre, è carico e motivato dopo i venti gol dell'ultima stagione, la prima senza intoppi fisici. Ma in ballo c'è il suo futuro col rinnovo di contratto in stand-by. L'attuale contratto scade nel 2021, tra due anni, e non ci sono ancora accordi per l'intesa. E Icardi? Si tratta di una grande opportunità di mercato, non c'è dubbio, ma il suo arrivo vorrebbe dire sacrificare Milik o comunque costringerlo ad un ruolo non più da protagonista. Tecnicamente i due possono anche giocare assieme, sono compatibili, ma restano pur sempre due centravanti che vivono per il gol, seppur con caratteristiche completamente differenti. Allora il dubbio resta: il Napoli si fida realmente di Milik oppure Icardi è realmente un'opportunità da cogliere? Una cosa è certa: per il secondo anno consecutivo Milik vive circondato da un fantasma collega di reparto...