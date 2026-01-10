Mainoo non è più sul mercato? L'allenatore del Man United: "Vedo che sta bene qui"

Il futuro di Kobbie Mainoo resta uno dei temi caldi in casa Manchester United. Il centrocampista classe 2005, considerato uno dei talenti più puri usciti negli ultimi anni dal vivaio di Carrington, vive una stagione complicata dopo essere finito ai margini con Ruben Amorim. Nessuna presenza da titolare in Premier League e tante panchine hanno inevitabilmente acceso le voci su una possibile partenza già in questa sessione di mercato. In Italia, Mainoo piace da tempo al Napoli, che ne apprezza qualità tecniche, intelligenza tattica e margini di crescita. Tuttavia, la pista azzurra appare oggi più fredda: il club di De Laurentiis potrebbe infatti muoversi soltanto sulla base di un prestito e in generale pare aver virato su un profilo più offensivo, rimandando la ricerca del centrocampista alla prossima stagione.

A fare chiarezza sul futuro di Mainoo, almeno in parte, è stato il tecnico ad interim Darren Fletcher, che ha parlato apertamente del momento del giovane centrocampista: “Sembra in un buon momento e pare che stia bene. Non è uno che si espone molto, è fatto così. Lo conosco bene e da tanto tempo: posso dire che sta bene. Si è allenato bene ed è difficile da decifrare, vedremo”.